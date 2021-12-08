久坐肥胖吃太好 糖尿病年輕族群暴增？ 醫師：輕忽控制後恐「後悔莫及」

糖尿病年輕比例陡峭上升 飲食精緻加久坐恐不只變胖
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陳清助醫師指出，從每四年一次的國民健康營養調查發現，無論男、女性，國人的肥胖比例皆持續增加，而四十歲以下的糖尿病年輕患者，發生率更是呈現45度斜率的上升趨勢。以普通門診人數六十名觀察，約有十名患者可能為四十歲以下。估計進入2021年，糖尿病年輕病患數將繼續走高。
糖尿病致病因子相對複雜，陳清助醫師表示，第二型糖尿病也與遺傳有關，父母或兄弟姐妹有糖尿病史，罹患糖尿病的風險就會增加。平日的飲食習慣、生活型態及肥胖，都是糖尿病風險因子。醫師指出，肥胖會造成胰島素阻抗及糖尿病，然而當高血糖發展失控，可能會出現體重不正常下降的現象。
陳清助醫師表示，糖尿病屬於慢性疾病，年輕族群可能因為症狀不明顯而輕忽。應定期接受健康檢查，及早注意是否有高血糖和三高。臨床上也可見部份病患是受傷住院才檢查確診，因此，若有傷口久久不癒的現象，也要留意是否有血糖問題，提早注意糖尿病前兆。
減重可幫助治療糖尿病？ 糖尿病人更要注意「低血糖」
近年減重風氣興盛，坊間也有說法指稱減重能幫助治療糖尿病。陳清助醫師表示，體重標準因人而異，年長族群其實更要注意「肌少症」問題。也有研究指出糖尿病人死亡率最低的，反而是體重過重的患者。針對網路流行的「168斷食法」，陳清助醫師提醒，極端的飲食控制有可能造成糖尿病患者發生「低血糖」，務必徵詢主治醫師意見後再實行。
陳清助主任強調，年長糖尿病患者而言，低血糖相當危險，不但可能引發頭暈、手抖、冒冷汗、饑餓感，甚至可能導致昏迷。醫師提醒，服用藥物或施打胰島素後，一定要吃正餐。如果沒有食慾而忽略進食，應暫緩施打胰島素或有低血糖副作用的藥物，有症狀發生時應及時補充糖份，平日最好維持三餐定時定量，減少低血糖機率。
胰島素要洗腎打一輩子？ 錯誤治療迷思勿輕信
胰島素發明至今已歷百年，劑型、效果、安全性皆有長足進步。陳清助醫師解釋，胰島素有長效、中效、速效不同劑型，也有預混型胰島素，可兼具中、速效的血糖控制效果，端依病人狀況進行藥物調整。
另外，網路上流傳「胰島素傷腎」或「胰島素要終身施打」等迷思，陳清助醫師指出，有些病人在介入胰島素後，高血糖狀況改善可改用口服藥。胰島素是身體所需之荷爾蒙，介入補充胰島素並不會造成腎臟損傷。過去是糖尿病人進入晚期施打胰島素，隨病程發展面臨洗腎，才會形成大眾的錯誤印象。
拜醫藥科技進步之賜，糖尿病治療的藥物種類也逐漸增加，現在也有「腸泌素針」劑治療可用。陳清助醫師說明，腸泌素較不會導致低血糖，也不會使體重增加，甚至有減重效果，但給付條件相對嚴格。如果病人施打後，血糖依然控制不佳，還是可能需要加上胰島素治療。
醫師提醒血糖控制三重點 年輕病人輕忽控制傷害大
陳清助醫師提醒，糖尿病人平日應注意生活作息，建議掌握三大重點，第一是養成規律運動習慣、第二是飲食定時定量、第三是規律用藥並依醫師指示施打胰島素或降血糖藥物。此外，應及早戒菸，飲酒則需適量，每日避免酒精攝取量超過30克。保持良好心情，適當抒發壓力，都對糖尿病控制有所幫助。
假日、節慶聚餐，也容易影響糖尿病的血糖狀況。陳清助醫師提醒，每年尾牙、過年、端午節、中秋節等重要節日，民眾容易大吃大喝，加上水果中含有隱藏糖份，都可能影響糖尿病人血糖控制。除了注意飲食之外，也可至醫院與營養師、衛教師諮詢飲食調整。
針對糖尿病年輕族群增加，陳清助醫師強調，年輕糖尿病患更容易輕忽疾病控制，反倒是高齡糖尿病人更重視血糖控制。然而，糖尿病所引起的大、小血管甚至全身問題，可能在確診十到十五年後才顯現其嚴重後果。
醫師呼籲，年輕糖尿病友務必要將血糖控制視為重要議題，千萬不可因為現在身體沒感覺，而造成未來因糖尿病控制不佳引起嚴重傷害。
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