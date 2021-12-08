97.9萬元起，Hyundai超前之作Tucson L全新上市

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參數化動感設計前衛休旅 再創新世代美型格局
一問世就讓車壇驚豔的全新外觀造型，Tucson L 成功演繹品牌傳達的極致設計美感，具象勾勒出屬於你我的新時代休旅動感外貌。品牌設計團隊首度使用數位科技參數化模擬出立體線條、表面、角度以及形狀，從而完成超前之作。最先是科技感十足的分離式頭燈搭配隱藏式鑽石LED日行燈組，亦是消費者最多掌聲讚嘆的成功設計，一體式水箱護罩採用幾何鑽石黑化，刻劃出前衛未來感；車側數道幾何線條有如Z型折線，雕塑肌力動感身形，搭配18吋幾何鋁圈，近看遠看感受迥異；車尾設計精髓用醒目貫穿式光條銜接LED羽翼尾燈組，加上隱藏式雨刷與內嵌LOGO，力與美的設計細節巧思絕對讓人驚艷！
人因數位座艙 開啟智慧高質感用車享受
座艙室內的人因數位化介面設計同樣驚艷，第一眼的Tucson L是出自大自然最心神嚮往奇景-飛瀑式造型，前座開闊平整的視野，映入駕駛眼簾的10.25吋數位儀表採用無邊框式流線設計和專屬防眩光塗層科技，為造型前衛但又不失實用性的車載資訊幕；另搭載相比同級車最大尺寸的全新10.25吋觸控多媒體系統，同時整合數位多媒體功能與空調。首度出現無直流風機艙空調陳設，透過隱藏式多點出風口設計，不僅讓車艙帶有自然微風效果，更是讓出風口噪音值降低，就像是乘座頭等艙般的靜謐享受；媲美進口豪華車的天橋式鞍座及SBW電子線傳排檔設計，皆是Hyundai新世代車款設計。此外，Tucson L領先業界同級的新科技-遠端引擎遙控啟閉系統，透過Smart Key智慧鑰匙可以在上車前遠端發動引擎，預先開啟恆溫空調，讓車主進入車內即可展開舒適旅程，開啟高質感用車體驗。
歐規長軸空間同級之最 2,755mm軸距創造大車室
全新國產Tucson L為原廠針對國內需求供應的歐規長軸款，其長/寬/高尺寸來到4,630 x 1,865 x 1,670mm，超長軸距2,755mm營造家庭休旅至關重要的大乘座空間和大行李廂空間。乘坐感受部份，以新進化第三代N-Platform平台打造的平整化底盤和低重心車體結構，提供動態行駛時乘坐者的舒適穩定性及流暢清晰路感回饋；同時全車體高比例採用AHSS先進高剛性鋼材，除了車輛有效抗扭曲外，更大幅降低撞擊力道，增強防護安全性。
承襲Hyundai最暢銷SUV美譽，Tucson L 動力系統結合多項品牌研發動力科技，整體性能表現強悍且均衡，充滿高度駕馭樂趣！Tucson L核心搭載最新Smartstream 1.6 渦輪增壓缸內直噴引擎，運用全球首創技術-CVVD連續可變汽門持續系統以及ITMS整合式熱能管理系統和FOMS磨擦力最佳化塗層等Hyundai最新技術，此新動力系統不僅最大馬力達到180ps，並且在1,500rpm即可全輸出27kg-m最大扭力，搭配全新變速箱電腦和第二代7速DCT雙離合器自手排變速箱系統，換檔效率提升400%。當然除了優越的性能輸出，新引擎科技亦創造出有感的節能表現，平均油耗提升達15.7km/L，盡情享受駕馭樂趣同時，還能兼顧節能經濟性。
滿載安全領先同級 先進輔助科技打造最佳防護
更勝對手的先進安全科技絕對是Tucson L 最強大的競爭優勢所在！為了完整提供車內每位乘客的行車安全守護，Tucson L搭載高達18項的「Hyundai SmartSense」先進安全科技，消費者尤其關注的SCC智慧型主動車距維持(附Stop & Go)、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助、BCW盲區偵測警示等，標配主動科技達到Level 2半自動駕駛等級。另外多項領先同級搭載的有：更進階FCA-JX對向來車路口煞停輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、RCCA後方交通防撞輔助、SEW安全下車警示和LVDA前車駛離提醒等，為 The All-New Tucson L 建構全方位的主動防護。
未來是超越明日的存在 即刻入主享受每段旅途
結合前衛設計、造車工藝與安全科技所有優勢於一身的The All-New Tucson L 前衛休旅超前之作，正式改變您對國產休旅的窠臼印象，您可以屈就選擇亦或是把握全新最佳機會，搶先擁抱未來。南陽實業誠摯敬邀不喜守舊，隨時超越今日的車迷朋友，親臨全國Hyundai展示中心賞車及預約試駕，近距離感受咫尺眼前的超前之作！