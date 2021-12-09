《詭祭》為網友牽紅線　安妮、阮承恩允諾當婚禮證人

由鍾瑶、安妮、曹晏豪、阮承恩主演的電影《詭祭》，跑遍全台電影院做宣傳，安妮與阮承恩7日一起到台中與粉絲相見歡，因是平日下午場、觀眾不多，其中兩位觀眾沒預料到會有映後活動，進一步聊才知道兩人是初次見面的網友，女生還以為是男生安排的驚喜，安妮驚訝表示影迷對話互動非常自然、有默契，感覺不出來是第一次見面，網友喊話之後有婚禮一定要邀請安妮與阮承恩。安妮承諾笑說：「會啊！我一定會去啊！」





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▲電影《詭祭》在高雄舉辦特映會，曹晏豪（左起）、鍾瑤、安妮、阮承恩與觀眾合影。（圖／高雄市政府文化局、光譜映像提供）

▲鍾瑤和熱情影迷合影。（圖／高雄市政府文化局、光譜映像提供）

吸血鬼題材在台灣電影上非常少見，在意境揣摩上，演員們需做許多功課。鍾瑶分享劇中的吸血鬼造型十分用心，除了獠牙，服裝也都參考許多過去歐洲吸血鬼的元素，「最困難的還是必須戴著獠牙說話，發音都變得笨笨的。」曹晏豪說到這部戲中有很多動作，飾演的角色也需練習英國腔。其中一場戲在新北市政府頂樓的停機坪，高達34層樓、140.5公尺高，停機坪沒有圍牆、且風非常的大，拍攝時要非常小心安全。





安妮聊到最喜歡電影中的服裝，服裝都是歐洲品牌、請歐洲造型師設計，每套都超美，「都是要穿得很挺、才能撐起來的衣服，但那種衣服穿起來有的沒有很舒服、都要一直挺胸、也不能亂動，希望大家都可以喜歡我的造型服裝。」





安妮自認比角色安納塔西雅更勇敢，「她在電影中很沒自信、需要朋友鼓勵，但像我自己一個人來台灣，我常常都會鼓勵自己、要更勇敢。」許多粉絲直誇安妮漂亮，她率真又搞笑地強調：「你知道為什麼我這麼漂亮嗎？因為：相由心生！」率直可愛惹得全場大笑。



