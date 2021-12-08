567 萬元起！全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 現身品牌概念空間
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 43 4MATIC+ 限時首現 Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間，以強大熱血的 3.0 升 AMG 直列六缸引擎，結合 48V 高效能輕油電系統及電子渦輪技術，與全新調校 AMG RIDE CONTROL+ 懸吊系統，建議售價 567 萬元起。延續第一階段的 MAYBACH 車款，同步揭開為期一個半月的 AMG 展期。
2GameSome - 有車賞
2021-12-08 23:55:00
風格獨到
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 設計及研發皆由位於 Affalterbach 的 AMG 總部所一手打造，是 GT 家族首款四門跑車，延續 SLS AMG 及 Mercedes-AMG GT 的輝煌傳奇至日常生活中。從核心引擎開始，其 3.0 升 AMG 直列六缸引擎，搭配48V 高效能輕油電系統及電子渦輪技術，挾帶 367hp（+22hp）豐沛動力、 500Nm 驚人扭力，極速 270km/h，0 -100 的加速僅需 4.9 秒。全新 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 可選購 AMG DYNAMIC PLUS 套件，全新調校 AMG RIDE CONTROL+ 懸吊系統，以多氣室氣壓懸吊系統結合雙閥門設計的新式可調電子阻尼，大幅提升行車舒適度，搭配 AMG 後軸轉向系統，隨時保有絕佳駕駛感受。
細節獨到身為首款四門跑車的 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+，提供光譜藍、消光藍、消光白及紅寶石黑（預計 2022 年式起提供）四種全新車色選擇。車頭採用多光束智慧型 LED 頭燈，結合引擎蓋上的鮮明 PowerDome 折線，搭配 20 吋 AMG 十輻雙肋式輪圈及無邊框車窗。為強化Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 的速度感，將標配 AMG 嗜速外觀套件，加大前進氣壩造型、運動化車尾下擾流設計、後分流板高光澤黑色塗裝及雙側排氣尾飾管矩形框飾。
內裝方面， GT 43 4MATIC+ 採用新世代電容感應方向盤， AMG 專屬的方向盤按鍵，快速切換 AMG DYNAMICS 四種駕駛模式。全新飾板樣式 - 霧面黑色白楊木飾板，搭配八種內裝配色及皮革選擇，標配 14 具 Burmester® 揚聲器音響設備；在座椅配置上提供多樣化選擇，消費者可選購後排三人座椅，若欲提升後座奢華體驗，選購的獨立後座套件，結合後座控溫置杯架及後座觸控面板，客製化選擇融合性能渴望、卓越機能及日常通勤等各式需求。
品味獨到為期五個月的「Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間」，位於 BELLAVITA 寶麗廣塲地下一樓，第一階段展期的MAYBACH 在十二月初結束後，由今日上市的全新 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 接力展開限時一個半月的 AMG 展期。由四大主題空間 -「∞ 夢光迴」、「儲夢室」、「夢之花園」、「星夢藝廊」組成的全新賓士品牌概念空間「Mercedes-Benz SPACE」，呼應 AMG 展期，現場佈置更為熱血沸騰的賽車風格；展區主角屆時除了全新 GT 43 4MATIC+，亦有首次公開亮相的 Mercedes-AMG 最強性能代表 - GT Black Series 及多款 AMG 夢幻車款。更多活動資訊，可追蹤台灣賓士官方粉絲團：https://www.facebook.com/MercedesBenzTaiwan/ 。
全新 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 簡易規格表
引擎
排氣量(c.c)
最大馬力 (hp)
最大扭力 (Nm)
變速箱
正式售價 (萬元起)
AMG 直列六缸/缸內直噴
48V 高效輕油電系統及電子渦輪技術
2,999
367 (+22)
500
AMG SPEEDSHIFT TCT
九速跑車變速箱
567
Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間展車資訊
展期
車款
12/11 (六) - 12/19 (日)
Mercedes-AMG GT Black Series
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+
12/20 (一) - 1/4 (二)
Mercedes-AMG GT Black Series
Mercedes-AMG E53 4MATIC+ Coupé
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版
1/5 (三) - 1/23 (日)
Mercedes-AMG GT Black Series
Mercedes-AMG GT R
Mercedes-AMG E63 4MATIC+ Coupé
*實際展出車輛視現場狀況調整，僅供參考