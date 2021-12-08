▲ 567 萬元起！全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 現身品牌概念空間

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風格獨到





Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 設計及研發皆由位於 Affalterbach 的 AMG 總部所一手打造，是 GT 家族首款四門跑車，延續 SLS AMG 及 Mercedes-AMG GT 的輝煌傳奇至日常生活中。從核心引擎開始，其 3.0 升 AMG 直列六缸引擎，搭配48V 高效能輕油電系統及電子渦輪技術，挾帶 367hp（+22hp）豐沛動力、 500Nm 驚人扭力，極速 270km/h，0 -100 的加速僅需 4.9 秒。全新 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 可選購 AMG DYNAMIC PLUS 套件，全新調校 AMG RIDE CONTROL+ 懸吊系統，以多氣室氣壓懸吊系統結合雙閥門設計的新式可調電子阻尼，大幅提升行車舒適度，搭配 AMG 後軸轉向系統，隨時保有絕佳駕駛感受。





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細節獨到





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品味獨到





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引擎



排氣量(c.c)



最大馬力 (hp)



最大扭力 (Nm)



變速箱



正式售價 (萬元起)



AMG 直列六缸/缸內直噴



48V 高效輕油電系統及電子渦輪技術



2,999



367 (+22)



500



AMG SPEEDSHIFT TCT



九速跑車變速箱



567





Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間展車資訊





展期



車款



12/11 (六) - 12/19 (日)



Mercedes-AMG GT Black Series



Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+



12/20 (一) - 1/4 (二)



Mercedes-AMG GT Black Series



Mercedes-AMG E53 4MATIC+ Coupé



Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版



1/5 (三) - 1/23 (日)



Mercedes-AMG GT Black Series



Mercedes-AMG GT R



Mercedes-AMG E63 4MATIC+ Coupé





*實際展出車輛視現場狀況調整，僅供參考



