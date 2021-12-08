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Infiniti QX55 249 萬預售啟動！首批 80 台預計 2022 年第二季交車

▲ Infiniti QX55 249 萬預售啟動！首批 80 台預計 2022 年第二季交車
▲ Infiniti QX55 249 萬預售啟動！首批 80 台預計 2022 年第二季交車

2GameSome - 有車賞

2021-12-08 23:55:00

Infiniti Taiwan 今日（12/8）舉辦全新日系豪華跑旅 QX55 預售發表記者會，以 QX55 旗艦版單一規格為主，受全球晶片短缺及原物料供應受限影響，首批配額 80 台，預售價 249 萬元，即日起開放預購，並預計將於 2022 年第二季開始交車。

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Infiniti Taiwan 於 2021 年 12 月 9 日起至 2021 年 12 月 12 日止，在華山 1914 文創產業園區西2館舉辦「Infiniti QX55 風格攝影展」。Infiniti Taiwan 也將於 2021 年 12 月 18 日起自 2022 年 1 月 23 日止，於全臺展示中心巡迴展開  QX55預賞會，準車主於預售期間下訂，更可享 5 大好禮 5 重贈價值 16 萬元早鳥優惠，包含 5 萬配件金、5 年防疫好禮（10 次車室臭氧除菌及 10 片多酚空調濾網）、50 萬 36 期或 100 萬 20 期零利率、5 年竊盜險及 QX60 5日租車體驗券等預購好禮。

立基 QX50 基礎  QX55 以美背跑格現身

QX55 車頭的雙弓式星梭水箱護罩格柵以日式摺紙工藝為啟發圍繞車頭 LOGO，搭配造型銳利的仿人眼LED頭燈設計展現霸氣；車側至車尾的大膽流線湧浪式設計，下切式 D 柱設計呈現跑格造型，賦予獨特外觀美學；車尾採用最新 LED 琴鍵式尾燈，巧妙將科技與流體線條結合，兩側各以 45 顆高品質 LED 燈組成，結合琴鍵曳光設計均勻發光，不論任何角度皆展現時尚、大膽的跑格設計，更配備隱藏於尾門 LOGO 上的一鍵式車尾起閉按鈕。 

體貼細膩設想  刻刻駕馭美好

QX55 內裝空間展現體貼、細膩的設計，考量使用者舒適性與機能，設計廣闊的後座空間及行李箱空間，行李箱空間最大可擴展至 1531L，滿足各種裝載需求。後座採用前後可滑動式座椅，前後滑移可達 15 公分及椅背傾斜多段式調整。車內配備 16 具 BOSE Performance 揚聲器，針對車室進行聲學分析，決定揚聲器最佳分配位置，將 QX55 打造成頂級行動音樂廳。

細膩極智動力  兼具性能與效能

QX55 搭載世界首具量產 VC-Turbo 2.0 可變壓縮比引擎，是 Infiniti 研發工程團隊，歷經逾20年研發測試的科技結晶，以8:1~14:1 的可變壓縮比設計，最大可爆發 268hp 慓悍馬力及 380Nm 強勁扭力，榮獲 2019、2020 年 WardsAuto 十大最佳引擎。此外，主動式電子引擎抗震阻尼器更能有效降低引擎的震動與噪音，當偵測到引擎產生晃動前，將預先產生抑制反作用力，維持引擎運作平穩，使 QX55 擁有媲美 V6 汽油引擎的澎湃動力與運轉靜謐優勢。

安全防護 ProACTIVE  智慧駕駛科技

QX55 搭載完整 ProACTIVE 智慧駕駛科技，包含世界首創 PFCW 超視距車輛追撞警示系統、ICC 全速域智慧定速系統、DCA 車距控制輔助系統、BSW 盲點側撞警示、LDP 車道偏移預防系統及 HUD 資訊投影顯示等，預想駕馭時的各種狀況，以科技防護行駛間的安全，完整建構主動安全防護，全面預防行車過程中的潛在危險。

INFINITI QX55 風格攝影展

活動時間

12/9(四) - 12/11(日)  11:00-20:00 、12/12(日)  11:00-18:00

活動地點

華山1914文創產業園區 西2館

THE ALL-NEW INFINITI QX55預賞會

地點

日期

地址

桃園展示中心

2021/12/18(六) - 12/19(日)

桃園市八德區中華路258號

新竹展示中心

2021/12/25(六) - 12/26(日)

新竹市東區中華路一段257-2號

台中展示中心

2022/1/8(六) - 1/9(日)

台中市西屯區市政路1號

台南展示中心

2022/1/15(六) – 1/16 (日)

台南市永康區中正南路308號

高雄一心展示中心

2022/1/22(六) – 1/23(日)

高雄市前鎮區一心一路356號

詳情請參閱官方網站 www.infiniti.com.tw 或電洽 Infiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢。

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