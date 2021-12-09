COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

較預售價再降 2 萬！Hyundai 全新 Tucson L 新台幣 97.9萬 / 106.9 萬上市

▲ 較預售價再降 2 萬！Hyundai 全新 Tucson L 新台幣 97.9萬 / 106.9 萬上市
▲ 較預售價再降 2 萬！Hyundai 全新 Tucson L 新台幣 97.9萬 / 106.9 萬上市

2GameSome - 有車賞

2021-12-09 00:25:00

挾帶預售訂單破突千張的火熱氣勢，Hyundai 品牌史上最暢銷 SUV 車款全新 Tucson L以「Lead 前瞻科技」、「Luxury 豪華舒適」、 「Large 大器車格」三大特色於今日（12/8）正式上市，雙車型 GLT-A 和 GLT-B 建議售價相比預售價格再降 2 萬元，分別為 97.9 萬元和 106.9 萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
動感前衛設計

全新 Tucson L 勾勒出新時代休旅動感外貌，品牌設計團隊首度使用數位科技參數化模擬出立體線條、表面、角度以及形狀，最先是科技感十足的分離式頭燈搭配隱藏式鑽石 LED 日行燈組，一體式水箱護罩採用幾何鑽石黑化，刻劃出前衛未來感；車側數道幾何線條有如Z型折線，雕塑肌力動感身形，搭配 18 吋幾何鋁圈；車尾設計精髓用醒目貫穿式光條銜接 LED 羽翼尾燈組，加上隱藏式雨刷與內嵌 LOGO，設計細節巧思讓人驚艷。

人因數位座艙

座艙室內的人因數位化介面設計，飛瀑式造型中控台營造出前座開闊平整的視野，映入駕駛眼簾的 10.25 吋數位儀表採用無邊框式流線設計和專屬防眩光塗層科技；另搭載相比同級車最大尺寸的全新 10.25 吋觸控多媒體系統，同時整合數位多媒體功能與空調。首度出現無直流風機艙空調陳設，透過隱藏式多點出風口設計，不僅讓車艙帶有自然微風效果，更是讓出風口噪音值降低；天橋式鞍座及 SBW 電子線傳排檔設計，皆是Hyundai新世代車款設計。此外，全新 Tucson L 搭載遠端引擎遙控啟閉系統，透過 Smart Key 智慧鑰匙可以在上車前遠端發動引擎，預先開啟恆溫空調，讓車主進入車內即可展開舒適旅程。

歐規長軸空間同級之最

全新國產 Tucson L 為原廠針對國內需求供應的歐規長軸款，其長/寬/高尺寸來到 4,630 x 1,865 x 1,670mm，超長軸距 2,755mm 營造家庭休旅至關重要的大乘座空間和大行李廂空間。乘坐感受部份，以新進化第三代 N-Platform 平台打造的平整化底盤和低重心車體結構，提供動態行駛時乘坐者的舒適穩定性及流暢清晰路感回饋；同時全車體高比例採用 AHSS 先進高剛性鋼材，除了車輛有效抗扭曲外，更大幅降低撞擊力道，增強防護安全性。

全新 Tucson L 動力系統結合多項品牌研發動力科技，搭載最新 Smartstream 1.6 渦輪增壓缸內直噴引擎，運用全球首創技術-CVVD 連續可變汽門持續系統以及 ITMS 整合式熱能管理系統和 FOMS 磨擦力最佳化塗層等最新技術，此新動力系統不僅最大馬力達到 180ps，並且在1,500rpm即可全輸出 27kg-m 最大扭力，搭配全新變速箱電腦和第二代 7 速 DCT 雙離合器自手排變速箱系統，換檔效率提升 400%，平均油耗提升為 15.7km/L。

進輔助科技打造極佳防護

全新 Tucson L 搭載高達 18 項的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，消費者尤其關注的  SCC 智慧型主動車距維持（附Stop & Go）、LFA全速域車道維持輔助、LKA 車道偏移輔助、FCA 前方主動煞停輔助、BCW 盲區偵測警示等，標配主動科技達到 Level 2 半自動駕駛等級。另外多項領先同級搭載的有：更進階 FCA-JX 對向來車路口煞停輔助、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、SEW 安全下車警示和 LVDA 前車駛離提醒等。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.02%61.98%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀