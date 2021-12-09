▲ 較預售價再降 2 萬！Hyundai 全新 Tucson L 新台幣 97.9萬 / 106.9 萬上市

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動感前衛設計
全新 Tucson L 勾勒出新時代休旅動感外貌，品牌設計團隊首度使用數位科技參數化模擬出立體線條、表面、角度以及形狀，最先是科技感十足的分離式頭燈搭配隱藏式鑽石 LED 日行燈組，一體式水箱護罩採用幾何鑽石黑化，刻劃出前衛未來感；車側數道幾何線條有如Z型折線，雕塑肌力動感身形，搭配 18 吋幾何鋁圈；車尾設計精髓用醒目貫穿式光條銜接 LED 羽翼尾燈組，加上隱藏式雨刷與內嵌 LOGO，設計細節巧思讓人驚艷。
人因數位座艙
座艙室內的人因數位化介面設計，飛瀑式造型中控台營造出前座開闊平整的視野，映入駕駛眼簾的 10.25 吋數位儀表採用無邊框式流線設計和專屬防眩光塗層科技；另搭載相比同級車最大尺寸的全新 10.25 吋觸控多媒體系統，同時整合數位多媒體功能與空調。首度出現無直流風機艙空調陳設，透過隱藏式多點出風口設計，不僅讓車艙帶有自然微風效果，更是讓出風口噪音值降低；天橋式鞍座及 SBW 電子線傳排檔設計，皆是Hyundai新世代車款設計。此外，全新 Tucson L 搭載遠端引擎遙控啟閉系統，透過 Smart Key 智慧鑰匙可以在上車前遠端發動引擎，預先開啟恆溫空調，讓車主進入車內即可展開舒適旅程。
歐規長軸空間同級之最
全新 Tucson L 動力系統結合多項品牌研發動力科技，搭載最新 Smartstream 1.6 渦輪增壓缸內直噴引擎，運用全球首創技術-CVVD 連續可變汽門持續系統以及 ITMS 整合式熱能管理系統和 FOMS 磨擦力最佳化塗層等最新技術，此新動力系統不僅最大馬力達到 180ps，並且在1,500rpm即可全輸出 27kg-m 最大扭力，搭配全新變速箱電腦和第二代 7 速 DCT 雙離合器自手排變速箱系統，換檔效率提升 400%，平均油耗提升為 15.7km/L。
進輔助科技打造極佳防護
全新 Tucson L 搭載高達 18 項的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，消費者尤其關注的 SCC 智慧型主動車距維持（附Stop & Go）、LFA全速域車道維持輔助、LKA 車道偏移輔助、FCA 前方主動煞停輔助、BCW 盲區偵測警示等，標配主動科技達到 Level 2 半自動駕駛等級。另外多項領先同級搭載的有：更進階 FCA-JX 對向來車路口煞停輔助、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、SEW 安全下車警示和 LVDA 前車駛離提醒等。