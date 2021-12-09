249萬，首批80台Infiniti QX55預售發表

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Infiniti Taiwan於12月8日舉辦了全新日系豪華跑旅 THE ALL-NEW Infiniti QX55預售發表記者會，全新 QX55承襲 FX車系經典造型，外型展現細緻且大膽的跑格線條，搭載細膩、動靜皆宜的VC-TURBO可變壓縮比引擎，並配備全方位 ProACTIVE安全守護的智慧駕駛科技(註1)，呈現大膽與細膩的日式設計精神。全新 QX55首度在臺預售發表，預售以QX55 旗艦版單一規格為主，受全球晶片短缺及原物料供應受限影響，首批配額 80 台，預售價249萬元 (註2)，敬邀準車主預購入主。
THE ALL-NEW Infiniti QX55車身展現細緻、大膽的日式設計精神，車頭的雙弓式星梭水箱護罩格柵以日式摺紙工藝為啟發圍繞車頭LOGO，搭配造型銳利的仿人眼LED頭燈設計展現霸氣；車側至車尾的大膽流線湧浪式設計，下切式 D 柱設計呈現跑格造型，賦予 QX55 獨特的外觀美學；車尾採用最新 LED 琴鍵式尾燈，巧妙將科技與流體線條結合，兩側各以 45 顆高品質 LED 燈組成，結合琴鍵曳光設計均勻發光，不論任何角度皆展現時尚、大膽的跑格設計，更配備隱藏於尾門LOGO上的一鍵式車尾起閉按鈕，向FX車系經典造型致敬，為 SUV 注入跑車靈魂。
Infiniti QX55外型展現細緻、大膽跑格外觀，內裝空間則展現體貼、細膩的設計，考量使用者舒適性與機能，設計廣闊的後座空間及行李箱空間，行李箱空間最大可擴展至 1531L，滿足各種裝載需求。
後座採用前後可滑動式座椅，前後滑移可達15公分及椅背傾斜多段式調整，感受體貼舒適的乘坐空間。車內更配備 16具 BOSE Performance 揚聲器，針對車室進行聲學分析，決定揚聲器最佳分配位置，將 Infiniti QX55 打造成頂級行動音樂廳。
Infiniti QX55 搭載世界首具量產 2.0升VC-Turbo可變壓縮比引擎，這具兼具性能與效能的超極智引擎，是Infiniti研發工程團隊，歷經逾20年研發測試的科技結晶，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，最大可爆發268hp 慓悍馬力及380Nm 強勁扭力 (註4)，榮獲 2019、2020年 WardsAuto 十大最佳引擎(註5)。此外，主動式電子引擎抗震阻尼器更能有效降低引擎的震動與噪音，當偵測到引擎產生晃動前，將預先產生抑制反作用力，維持引擎運作平穩，使 Infiniti QX55擁有媲美V6汽油引擎的澎湃動力與運轉靜謐優勢(註6)。
Infiniti QX55 搭載完整 ProACTIVE智慧駕駛科技，包含世界首創 PFCW 超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、DCA車距控制輔助系統、BSW盲點側撞警示、LDP車道偏移預防系統及HUD資訊投影顯示等，預想駕馭時的各種狀況，以科技防護行駛間的安全，完整建構主動安全防護，全面預防行車過程中的潛在危險 (註7)。
Infiniti Taiwan自2021年12月9日起至2021年12月12日止，於華山1914文創產業園區西2館舉辦「Infiniti QX55 風格攝影展」，本次邀請四位獨具風格的台灣知名攝影師，透過攝影師的鏡頭，以不同角度欣賞 Infiniti QX55 日式造車工藝細節，竭誠歡迎民眾搶先一睹 Infiniti QX55 細膩線條、大膽性格的豪華跑旅英姿。
| Infiniti QX55 風格攝影展
| 活動時間
| 12/9(四) - 12/11(日) 11:00-20:00 、12/12(日) 11:00-18:00
| 活動地點
| 華山1914文創產業園區 西2館
全新 QX55首度在臺預售發表，預售以QX55 旗艦版單一規格為主，受全球晶片短缺及原物料供應受限影響，首批配額 80 台，預售價249萬元，即日起開放預購，並預計將於2022年第二季開始交車。Infiniti Taiwan並將於2021年12月18日起至2022年1月23日止，全臺展示中心巡迴展開THE ALL-NEW Infiniti QX55預賞會，於預售期間下訂，可享5大好禮5重贈價值16萬元早鳥優惠，包含5 萬配件金、5 年防疫好禮(10次車室臭氧除菌及10片多酚空調濾網)、50 萬 36 期或 100 萬 20 期零利率、5年竊盜險及QX60 5日體驗租車券等預購好禮。竭誠歡迎消費者，搶先鑑賞QX55日系豪華跑旅獨特魅力，詳情請參閱官方網站 www.infiniti.com.tw 或電洽 Infiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢 (註8)。
| THE ALL-NEW Infiniti QX55預賞會
| 地點
| 日期
| 地址
| 桃園展示中心
| 2021/12/18(六) - 12/19(日)
| 桃園市八德區中華路258號
| 新竹展示中心
| 2021/12/25(六) - 12/26(日)
| 新竹市東區中華路一段257-2號
| 台中展示中心
| 2022/1/8(六) - 1/9(日)
| 台中市西屯區市政路1號
| 台南展示中心
| 2022/1/15(六) – 1/16 (日)
| 台南市永康區中正南路308號
| 高雄一心展示中心
| 2022/1/22(六) – 1/23(日)
| 高雄市前鎮區一心一路356號
註 1：本文中所示各車規規格、配備及車色以實車為準；上述各項配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢Infiniti Taiwan各展示中心或參閱Infiniti官網相關說明，並應參閱使用手冊、配備說明書。
註2：
(1) QX55 預售價249萬元係指QX55旗艦版建議售價，會因車輛選配用品、套件不同而有所變更；詳細售價資訊請至Infiniti Taiwan各授權展示中心洽詢。
(2) 本新聞稿所載車價為建議售價，金額皆為新台幣；車輛之規格、配備及車色以實車為準。Infiniti Taiwan保有隨時變更及解釋本專案之權利。
註3：「5大好禮5重贈」專案僅適用於即日起至2022年2月28日前訂購並於上市後完成領牌者，公司車、大宗批（標）售、租賃車、營業車及政府機關不適用本專案。「5大好禮5重贈」專案說明如下：
(1) 本專案所提供之5萬配件金係由經銷公司提供；配件金限購Infiniti Taiwan指定零配件，且不可要求轉換、兌換現金或找零，一台車限贈乙次，總價值與加購金之差額不得折現。
(2) 5 年防疫好禮系指於QX55上市後領牌之車輛，將贈送10次臭氧除菌及10片多酚空調濾網之電子抵用券，於交車日起30天內匯入Infiniti CARE APP，有效期限為5年。
(3) QX60 租車體驗券係由經銷公司提供，開放使用時間為2022年1月1日起至2022年11月30日止，說明如下：
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須於7天前提前與全省經銷商預約後方能進行兌換；如QX60車源無法配合，實際以經銷商可提供車輛為主。
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車輛租借為五天為單位，無法拆分單日使用；如需租借超過五天，超過之天數以定價6000打6折計算。
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本券使用期間如遇假日不另行加價。
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若有退訂費用以3萬計算，該券並為作廢。
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使用權，限訂購車主本人及其一等親，不得轉讓。
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詳細租用規範以Infiniti Taiwan另行提供之汽車租賃契約為準。