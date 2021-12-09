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德國手遊挑戰小粉紅　遊戲地圖直接將中國改名「西台灣」

▲德國手遊《Conflict of Nations》在臉書投放廣告，將世界地圖裡的中國改標為「West Taiwan」西台灣。（圖／取自臉書）
▲德國手遊《Conflict of Nations》在臉書投放廣告，將世界地圖裡的中國改標為「West Taiwan」西台灣。（圖／取自臉書）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-09 09:52:22

嘲諷開好開滿！德國電玩《Conflict of Nations: WW3》（國家衝突：第三次世界大戰）近期推出手遊版本，為了吸引玩家目光，直接在遊戲廣告放上一幅世界地圖，並大剌剌將中國改名為「West Taiwan」西台灣，該則宣傳貼文立刻引起各界關注。

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▲《Conflict of Nations》在臉書投放廣告時，刻意選用迷因宣傳，成功引發網友關注。（圖／取自臉書）
▲《Conflict of Nations》在臉書投放廣告時，刻意選用迷因宣傳，成功引發網友關注。（圖／取自臉書）

據了解，《Conflict of Nations》是一款即時多人線上戰略遊戲，以第三次世界大戰為主題，遊戲中有多張地圖可選，每場對戰最多可和128 位真人對手一起遊玩，並提供500種以上現代部隊，模擬戰略和其他玩家聯手稱霸世界。

該款德國手遊近日在臉書上投放廣告，遊戲連結主照是一張偌大的世界地圖，除了正確標出台灣，照片中面積最大的中國，地名則被改標為「West Taiwan」西台灣，原先的「CHINA」則被移放到蒙古的位置，該圖立刻引發網友熱烈討論。

「West Taiwan」西台灣一詞源自於國外，由於中國強勢外交讓不少國外網友感到反彈，在了解到提及「台灣不屬於中國」最能一秒激怒中國網友後，就經常以「#TaiwanIsACountry」發起活動。

國外男星約翰西南(John Cena)在宣傳電影《玩命關頭9》時，將台灣稱為一個國家，立刻觸怒中國網友並遭到出征，約翰西南為此錄了一段影片向中國網友道歉，此舉讓美國網友大為不滿，除了在網路上聲援台灣，還有國外網友故意將中國改稱「西台灣」，並瘋狂製作West Taiwan迷因或KUSO商品，把嘲諷值點滿。

像是外國有網友故意將世界地圖改成不同地區的台灣，中國變成「西台灣」之外，澳洲則是南台灣、俄羅斯變成北台灣，美國則是有槍的台灣，有趣的是，非洲是很熱的台灣，而北美洲是很冷的台灣，用台灣地圖來激怒中國網友。

▲外國網友故意製作「台灣地圖」來激怒中國網友。（圖／取自推特）
▲外國網友故意製作「台灣地圖」來激怒中國網友。（圖／取自推特）

 

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