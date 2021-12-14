最想住哪間飯店一晚？這類型堪稱「夢幻」 3成網友愛它
隨著國內疫情穩定，不少民眾都開始規劃年末旅遊，KLOOK日前也推出「許願住一晚」票選活動，吸引萬名網友投票選出最想入住的夢幻飯店名單，其中包括都會特色、回歸自然、親子同樂、豪華溫泉等各種不同類型。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-14 07:30:00
KLOOK表示，從網友許願入住的飯店名單中，也觀察到網友挑選飯店的偏好，其中受到宅度假體驗逐漸普及，眾多網友會把入住飯店當作渡假的重點，不論是在獨具特色的都會飯店住上一晚，暫時跳脫日常生活；或是直接在渡假飯店裡玩上整天、享受飯店裡豐富的玩樂設施和體驗。此外，隨著天氣逐漸轉涼，網友也紛紛敲碗期待能入住溫泉主題飯店，除了泡湯以外還能感受不同的放鬆氛圍。
從KLOOK推出的「許願住一晚」票選活動中，可以看出都會型飯店的高人氣，萬名參與投票的網友中，有超過3成希望能夠入住位於市中心的特色飯店，其中帶有濃濃奢華感的「台北寒舍艾美酒店」，或是帶有日式風情、彷彿一秒抵達日本的「和苑三井花園飯店」，以及充滿藝術品的「台中大毅老爺行旅」等，都是備受網友青睞的都會飯店。
除了都會飯店廣受網友喜愛外，也有近2成的網友期待能入住渡假型的飯店，除了擁有廣大腹地和豐富設施，包括游泳池、親子遊憩活動區等，有些渡假型飯店甚至直接把生態園區搬進飯店裡，讓旅客可以輕輕鬆鬆在飯店待上整天都不會膩。其中，「花蓮理想大地渡假飯店」直接在飯店內擁有運河，旅客可以搭著小船漫遊渡假村，也深受網友青睞；此外能近距離觀賞可愛長頸鹿，或是與小動物親密接觸的「關西六福莊生態渡假旅館」，以及內建150坪歡樂森林親子遊戲空間的「花蓮翰品酒店」，都是網友票選最想入住的渡假飯店之一。
另外，因為入冬後天氣涼颼颼，還有2成網友敲碗許願入住特色溫泉飯店包括建有正統日式和室湯屋的「北投日勝生加賀屋」、像是躺在森林中泡湯的「蝴蝶谷溫泉渡假村」、除了泡湯外還能漫步萬坪歐式莊園的「瑞穗天合國際觀光酒店」，都是網友票選與敲碗的特色溫泉飯店。