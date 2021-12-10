走過動盪時日　Western Digital寫下未來新故事

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生活充滿驚喜只是缺少發現，如何安全保存每個發現更是重要。擁有讀寫速度達 2000 MB/s高效表現的SanDisk Extreme PRO Portable SSD和讀寫速度各為1050 MB/s、1000 MB/s的SanDisk Extreme Portable SSD，設計輕巧搭配登山扣環攜帶無負擔，再加上IP55防水防塵等級讓創意大師在各種環境下安心捕捉靈感。
WD Blue SN550 NVMe SSD 以低功耗提供高達 2600 MB/s 的極致循序讀取表現，讓靈感肆意激盪，揮灑創意而無後顧之憂。
雙用隨身碟支援多機傳輸 行動創作者的小幫手
熱愛使用手機隨走隨拍的行動創作者，SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type C 具 Type-C 及 Type-A 雙介面，讓檔案自由於手機、電腦等不同裝置間快速傳輸、編輯及分享，隨時紀錄精彩時光；旋轉式設計搭配快速自動備份功能，簡單釋出更多空間，不怕手機容量跟不上創作速度。
而 SanDisk iXpand Flash Drive Luxe 則擁有 Lightning 和 Type C 二合一設計，是 iPhone 創作者出門在外跨裝置傳輸檔案的最佳夥伴，可將手機中的檔案轉換至 iPad、Mac或電腦編輯，金屬材質及旋轉式設計輕鬆又時尚。
WD_BLACK 系列極速 Carry 全場 就是電競玩家神隊友
WD_BLACK SN850 NVMe SSD 的讀取速度高達 7000MB/s、寫入表現達 5300MB/s，讓玩家在遊戲對決之際，展現超乎想像的戰鬥力；而內建散熱器版本更支援 PS5 擴充，搭載可自訂的RGB照明，打造專屬玩家的電競風格。
提供 5TB 超大容量的 WD_BLACK P10 Game Drive 適用於PC 與遊戲機，兼具高速傳輸以及可攜性，讓玩家不再為了騰出空間給新遊戲而心煩。
大容量可攜 SSD 輕裝上陣 商務夥伴夢幻逸品
四處奔波拜訪，每日每夜周旋於各式會議的商務夥伴，重要檔案四散不同裝置。WD My Passport SSD 讀寫速度達1050 MB/s和1000 MB/s 的高效表現、大容量、可攜性、簡易備份等特色，再加上耐衝擊和密碼保護功能，不論是會議簡報、產品DEMO或是機密文件，隨時隨地皆可輕鬆展開工作，安全帶著走，事半功倍就是有！
新世代時尚 3C 配件 精彩每刻不漏接
從小在數位環境長大的新世代，透過影片或圖像資源紀錄生活已成常態，但青春無限、容量有限，要讓精彩不漏接、隨時隨地分享資料，CP值高的WD Elements SE SSD 正是人生中第一個可入手的 SSD，高速傳輸、隨插即用的特色讓各式檔案快速移動；輕巧和防摔保護的設計，完美融入日常中，讓學習更無憂無慮，是經濟實惠的最佳入門選擇！
無論是讓人少女心噴發的馬卡龍色系、還是低調沉穩的暗色系，SanDisk Ultra Dual Drive Go 可在Type-C 與 Type-A 裝置間，輕鬆滿足轉移資料的需求；保護連接器的旋轉式設計，再也不必小心翼翼，隨手放到包裡或口袋裡即可，讓新世代隨時輕鬆有型。
2021年為最重要的人量身打造的禮物清單：https://pse.is/hoilday_gift_guide