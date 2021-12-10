水煮蛋怎煮殼才好剝？內行「1招」神救援：賣蛋老闆教的
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，就有網友分享「賣蛋老闆」的獨門作法，輕鬆就能煮出好吃的水煮蛋，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 10:44:27
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文的出「只是想煮個水煮蛋怎麼這麼困難.....真是蛋蛋的哀傷，無限白眼」只見貼出得照片，四顆水煮蛋沒有一顆完整，不是蛋殼還緊黏蛋白，就是已經有蛋白脫落到連蛋黃都能清楚看見，狀況非常慘烈。
貼文一出，網友紛紛回應「賣蛋老闆有教，要煮水煮蛋不要冰，放幾天再煮比較好剝」、「有時候不是煮的問題，太新鮮的蛋有時候剝出來就會這樣，特別難剝，這是蛋商說的」、「蛋如果太新鮮就會蛋殼黏蛋白，賣蛋老闆說買回家放一陣子再煮」、「蛋太新鮮！放在室外兩天再煮試試看！蛋裡面太新鮮會含水很重」、「這看起來是蛋太新鮮喔！買回家放個兩天。」
另外，也有不少人分享煮蛋秘訣「除了蛋不要新鮮馬上煮，煮完放冰水五分鐘也很好剝」、「水一定要淹過蛋，不要讓他接觸空氣」、「我會加鹽巴，水淹過蛋，我會攪拌沸騰煮十分鐘，然後再冰鎮10分，即可」、「日本節目有教，煮的時候水要淹過蛋喔」。（編輯：張嘉哲）