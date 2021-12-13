勿重蹈英國脫歐後塵 中台灣教授協會：莫讓公投亂大選
四大公投案投票在即，中台灣教授協會今（13日）舉行記者會，反對「公投亂大選」。學者呼籲選民莫忘3年前九合一選舉開票到半夜的悲劇，並問：「3年前的10個提案，大家還記得幾個？」強調公投議題必須充份討論，否則將像英國脫歐公投一樣，在情緒催化下做出決定，事後傷害到自己。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-13 13:31:41
中台灣教授協會理事長黃正聰指出，國民黨提出「公投綁大選」的理由，包括提高投票率與降低行政成本。但2018年九合一選舉投票率雖高，搭配緊繃的地方選舉，無法深入討論公投議題，反而大開民主倒車。
協會理事鄭清榮也指出，2018年這頭在開票、那頭還在排隊等投票的亂象，大家記憶深刻，當時台北市長候選人柯文哲和丁守中極力抨擊制度設計不當，如今又同意將公投和大選綁在一起，令人不解。
協會祕書長蔡美華說，上一次的公投，國民黨藉由浮濫提案傷害台灣民主，「10個公投案，大家現在能記得幾個？這就是把人和事綁在一起投票的結果」。她舉4大公投為例，反對和贊成的陣營，透過一場場面對面溝通，傳達不同的主張，議題才能充分被討論，強調選人、投事應分兩階段進行，若綁在一起，很容易因選舉激情左右投票意願、產生諸多後遺症，「像英國脫歐公投，就是在極短時間內被情緒左右，做出來的決定」。