立院初審軍士官任職條例　雙親可同時申請育嬰留停

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國防部資源規劃司人資處長董紹明說，這次修法是配合政府「建構安心懷孕及友善生養環境」的政策指導，提供國軍官兵完善且具有彈性的育嬰留職停薪申請制度，鼓勵雙親分擔養育責任，使其有自行考量經濟狀況及家務分工，選擇共同照顧年幼子女的空間。
關於這次的修法重點，董紹明指出，是刪除現行軍官、士官育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶之一方為限的規定，以及增訂本次修正條文的施行日期，授權由行政院定之。
聯席會議討論時，在場立委通過行政院等提案，刪除上述規定。
此外，聯席會議也初審通過陸海空軍服制條例增訂第9條之一條文及第2條附圖修正草案，不須交由黨團協商。
行政院提案說明指出，鑒於目前國防部及調任國家安全局任職的現役軍人，因任職機關構、單位或擔任任務的特殊性，所發給的工作服裝，無法以籌補方式辦理，因此為了符合實務需要，定明得由服務機關發放代金的方式，取代統籌撥補。
初審通過條文規定，現役軍人因任職機關構、單位或擔任任務的特殊性所發著工作服裝，得不納入籌補，由服務機關發放代金。此代金的發放對象、條件、金額及方式，由國防部、國家安全局分別定之。
關於附圖的修正重點，董紹明說，包括一等士官長大盤帽帽簷加穗、立正姿勢由五指伸直併攏改採握拳、海軍夏季丙式軍便服由立領改為翻領，以及女性官兵軍常服增加褲裝。（編輯：郭無患）1101213