陳昊森至今仍相信有聖誕老公公 被張孝全推坑愛上「它」
藝人陳昊森與張孝全正如火如荼拍攝全新犯罪懸疑電影《操作》，手上還帶著傷口貼有OK繃的他，身為伯爵PIAGET形象大使，百忙之中抽空出席今（13）日全新Holiday Season作品發表。陳昊森現場分享有「推坑達人」稱號的張孝全建議他：「一定要好好研究手錶，會讓你看起來很不一樣！」他坦承過去沒有戴錶的習慣，自從擁有代言身份和前輩張孝全的推薦，愛上佩戴手錶展現成熟男人味。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-13 15:52:23
陳昊森興奮表示正在拍攝的作品，剛好是自己嚮往的劇本和角色，每天下戲後也會和導演與前輩暢聊拍攝的進度和內容，過得非常充實，但無奈表示即將到來的聖誕節要在劇組中度過，他已經提醒家人「幫我多吃一點烤雞」，但是相當期待完成作品和大家見面的那一天。
他現場分享記憶最深刻的一次聖誕節，小時候某一年很想要電動玩具，一睡醒就在聖誕襪中看到心中逸品，他回想晚上真的有夢到聖誕老公公的感覺，「直到現在我都還是相信有聖誕老公公！」陳昊森分享去年年底舉辦小型見面會時，他還自己準備聖誕襪放入喜歡的小點心送給大家，「不過都是我自己喜歡吃的口味啦」，童心大發。
被公認笑起來相當燦爛陽光的陳昊森，對伯爵Sunlight系列捕捉陽光的設計印象最深刻，他坦言「一直都很喜歡陽光的存在」，平常或拍戲空擋也會特別去曬曬太陽，「感受太陽與自己的對話。」
全新PIAGET伯爵Holiday Season，象徵愛與歡樂的伯爵玫瑰Rose系列，新出品牌標誌性宮廷式雕刻飾紋打造的珠寶作品，除了繁盛綻放的戒指更首次推出耳扣設計，玫瑰花瓣有了水波紋路更顯鮮嫩，在光芒照射下展現出生動層次。
而受到許多明星喜歡的Possession珠寶系列，最具指標性的旋轉設計也為陳昊森所愛，他點出象徵圓融的設計，藉著旋轉彷彿可以轉動心情、帶來幸運，有助於自己思考。今年新推出黑白陶瓷全新質材，簡約前衛的色澤更顯摩登形象。