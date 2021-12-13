特企／海峽青年論壇青春交響 10位台青受頒創業之星！
以「青春交響 共譜復興」為主題的第十九屆海峽青年論壇於12月9號-10號在廈門天元酒店盛大舉行，海峽青年論壇以「0創新創業創造」為主要內容。十九年來，海峽青年論壇已成為大陸全國性的兩岸交流品牌，更曾於2011年和2013年在台灣舉辦，成為兩岸青年碰撞思想，暢敘友情，展示風采，融合發展的青春盛會。
本報訊
2021-12-13 16:37:53｜2021-12-13 17:19:54
本屆海峽青年論壇台灣由中國國民黨副主席夏立言以視頻連線方式出席論壇開幕式並致辭，大陸部分則由福建省委副書記、省政法委書記羅東川，大陸國務院臺灣事務辦公室副主任龍明彪，大陸全國青聯副主席徐曉等領導嘉賓出席論壇。主旨論壇則由四對兩岸青年嘉賓講述各自故事，並就服務、人才、創新、創業等話題進行互相問答，也各自分享了融合發展的故事。國民黨副主席夏立言在視頻上表示：國民黨一向高度重視兩岸青年交流和青年發展，現在兩岸關係因「眾所皆知」的理由而面臨關鍵扭轉的時刻，他也對兩岸青年交流提出了三個建議，第一：兩岸都應該盡力保障青年從事合法正當交流的權益，尤其是求學、工作與通婚。第二：增加双方各個不同層面的深刻認和相互理解。第三：兩岸必須求同存異，透過持續交流與相互理解進而化解分歧，消彌兩岸的距離感。
開幕式上，也進行了2021年度福建「101臺灣青年創業扶持計畫」暨福建省臺灣青年創業之星頒獎儀式，此創業扶持計畫，是由大陸福建省共青團委發起，評選活動經歷近半年評審環節，最後由10個臺灣青年的創業專案被評為2021年度福建101臺灣青年創業扶持計畫的扶持對象，項目內容涵蓋鄉村振興歸劃、文化產業、農業養殖科技技術、人工智慧、醫療、新材料技術等領域。十位台青分別獲得福建省臺灣青年創業之星稱號和3年陪伴式輔導、5萬元人民幣創業啟動金。來自台灣高雄從事城鄉規劃的李志章表示：大陸有很多鄉建鄉創對台青有優惠的政策，希望台灣社區營造與文創軟實力的優勢能與大陸專業建築產業有更多融合，建議具有鄉創專業的年輕夥伴能先紮根自己本業，多關注大陸的資訊，多到大陸考察交流。來自台灣新竹從事新媒體的黃愷嘉表示：很榮幸我在大陸才創業6個月的公司就能獲得創業之星的獎項，我用寶島帥女生名號以發揚中華文化講好兩岸故事為主軸在抖音與其他新媒體運營，也因這次比賽讓我更明確以後公司發展的方向，而兩岸互聯網發展的大不同，我也建議想往大陸投入新媒體的台青能靜下心，先到大陸就業累積經驗後再創業，這樣成功機率會比較高。