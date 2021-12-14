客人吃完牛排幫收桌！他問「用意何在？」 餐飲業也吵翻
台式牛排館價格實惠，還會搭上飽足感的麵類主食和荷包蛋，因此深獲國人喜愛，並常見於街巷之中。不過就有網友到某店家用餐時發現，另一桌客人用餐後將鐵板、餐具都堆疊好，還清理乾淨才離開，不禁疑惑「用意何在？」貼文一出立刻掀起論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 11:49:15
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己目睹隔壁桌客人將鐵板、餐盤、碗碟全都堆疊整理好，還擦得一乾二淨，但由於曾聽過店員抱怨過客人幫忙整理的舉動是「雞婆」，不禁開始疑惑「到牛排館用完餐，離場前弄成這樣再離場的客人，用意何在？」
貼文曝光後立刻掀起論戰，更釣出不少從事過餐飲服務業的網友回應「其實這樣反而造成服務生麻煩，各家有自己收的流程，這樣全部都疊在一起我們還要多花時間再分類，體恤服務生是很好，但有時候是多此一舉」、「本來飲料杯，冰淇淋杯沒沾油，現在沾到油膩，還要多花時間洗」、「害我要多洗飲料杯的底，本來很好洗的東西，被你們弄得很難洗，多餘」、「有時候要看，基本的整理可以，畢竟每家餐廳收拾的流程都不太一樣」、「真的要幫忙就放到推車上，不然這樣真的沒有幫到什麼忙反而增加困擾，自以為好心而已」、「其實可以不用刻意疊起來，相同的可以一落，全部疊一起反而不太好收，餐飲人員路過」、「是有聽說牛排店不要這樣疊他們比較好收，但一般的餐飲業這樣疊服務生會滿開心的」。
但也有另一派反駁「我只知道，這客人絕對是以好心幫忙為出發點」「我家做餐飲業，只要看到客人這樣子收，我都心懷感激耶！」「有這樣客人很好啊！總比那些吃得滿桌都是衛生紙有的沒的亂丟好⋯餐飲業路過」「這種客人要去哪裡找，都擦乾淨了在洗就很好洗啊」。（編輯：潘毅）