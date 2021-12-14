反覆流產兩次以上 精蟲DNA碎片測試提高懷孕成功率

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奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，因為環境污染、晚婚、老化及高壓工作等因素影響，男性不孕症在現今不孕症成因佔的比例越趨重要，如果想要維持良好的生育能力，必須注意保持規律的生活習慣、充足的睡眠及運動，也要避免環境中的有害物質、過度加工食品、菸酒或是暴露放射線等。針對男性不孕，精液分析是最基本且重要的，男性不孕症一向依賴傳統精液檢查，以精液的濃度、活動度及精蟲的外型作為標準，但是根據世界衛生組織(WHO)的診斷標準，從1980首次公佈到最近一次2010年更新的版本，不論是在濃度、活動度或者精蟲型態都大幅度的調降標準，所以目前而言WHO的標準可能過於寬鬆，以至於在臨床上的價值降低。
林毅倫說明，新的精蟲檢驗方式可以藉由檢查精蟲的DNA，了解精蟲DNA受損程度，得到不同於傳統的精液檢查結果，來幫助挑選合適的受精方式，以提升受精率及懷孕率。不同於傳統精液分析，最新式的精蟲DNA碎片是利用檢查精蟲頭部所帶DNA的損傷程度評估男性生育能力的檢查方法。精蟲DNA碎片比例較高會導致較差的臨床懷孕結果，如果病患傳統精液檢查與精蟲DNA碎片測試的數值迥然不同，顯示精蟲的外在及內在標準都需要被重視，治療的方式也應該有所不同。2018年歐洲生殖醫學會即建議反覆性流產兩次以上的夫妻需加做精蟲DNA碎片測試檢查。
林毅倫指出，精蟲DNA碎片測試可以從不同的面向解析及治療男性不孕問題，對於反覆性流產兩次以上、不明原因不孕症、反覆的人工授精或者植入失敗、進行試管療程的時候，受精的比例過低者或者男性被診斷為精索靜脈曲張而導致不孕症，都可以考慮藉由精蟲DNA碎片測試來檢測精蟲的受精能力是否正常，也可以作為評估生育能力改善的指標，亦可以提供試管嬰兒受精方式的參考。