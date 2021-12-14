反覆流產兩次以上 精蟲DNA碎片測試提高懷孕成功率

一對 30 多歲的年輕夫妻，妻子經歷流產兩次，孕期無法順利維持，至醫院婦產部檢查後發現丈夫有少弱畸精症候群症狀。醫院建議做試管嬰兒，並幫先生檢驗精蟲 DNA 碎片測試 (Sperm DNA fragmentation; SDF) ，竟發現異常高達 52%( 正常值為 <30%) ，若採人工受精為 20% 受精率，顯微注射則有 80% 受精率。考量丈夫精蟲 DNA 碎片比例過高，後來採一半體外人工受精，一半單一精蟲顯微注射術，後來太太順利懷孕生下一名健康男寶寶。

我是廣告 請繼續往下閱讀

奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，因為環境污染、晚婚、老化及高壓工作等因素影響，男性不孕症在現今不孕症成因佔的比例越趨重要，如果想要維持良好的生育能力，必須注意保持規律的生活習慣、充足的睡眠及運動，也要避免環境中的有害物質、過度加工食品、菸酒或是暴露放射線等。針對男性不孕，精液分析是最基本且重要的，男性不孕症一向依賴傳統精液檢查，以精液的濃度、活動度及精蟲的外型作為標準，但是根據世界衛生組織 (WHO) 的診斷標準，從 1980 首次公佈到最近一次 2010 年更新的版本，不論是在濃度、活動度或者精蟲型態都大幅度的調降標準，所以目前而言 WHO 的標準可能過於寬鬆，以至於在臨床上的價值降低。

林毅倫說明，新的精蟲檢驗方式可以藉由檢查精蟲的 DNA ，了解精蟲 DNA 受損程度，得到不同於傳統的精液檢查結果，來幫助挑選合適的受精方式，以提升受精率及懷孕率。不同於傳統精液分析，最新式的精蟲 DNA 碎片是利用檢查精蟲頭部所帶 DNA 的損傷程度評估男性生育能力的檢查方法。精蟲 DNA 碎片比例較高會導致較差的臨床懷孕結果，如果病患傳統精液檢查與精蟲 DNA 碎片測試的數值迥然不同，顯示精蟲的外在及內在標準都需要被重視，治療的方式也應該有所不同。 2018 年歐洲生殖醫學會即建議反覆性流產兩次以上的夫妻需加做精蟲 DNA 碎片測試檢查。