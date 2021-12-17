精華且具未來性　國雄建設選地哲學推升房價上漲空間

日前台中市國道4號豐原、東勢段3.8公里的隧道將完工通車，鑒於隧道內救災安全，國雄集團大手筆捐贈總值1200萬的「排煙車」及救災裝備，引起不少媒體關注！這也不禁令人好奇，一向作風低調的國雄建設為何會有此舉？仔細了解才發現：其實國雄建設對於公益活動一向不遺餘力，例如前一陣子也捐贈幸福巴士給彰化員林市就是一例。除了在公益上用心，我們也好奇國雄建設在企業經營上有何獨到見解及理念可與社會脈動連結？一起來看看！
生活中心/綜合報導
2021-12-17 11:30:00
檢視國雄建設近幾年經典建案：從「海德公園」到「文心森林」、「文心1號」、「仰德大道」等，主力似乎都放在南屯，但七期著墨也不少，譬如較早期、台灣大道上門戶宅「國雄領域」、「國家音樂廳」、「國雄企業總部」等都是指標性建案，綜觀其選地哲學：地段精華具未來性、鬧中取靜、大基地開發等等，均是考量要點。
另外，國雄建設向來鎖定市區內稀有的精華用地，譬如前兩年砸重金取得的永豐棧後方停車場空地便是一例！當大部分建商將目光鎖在單元二、北屯等處，國雄建設逆勢操作，回頭耕耘五期，終於取得永豐棧旁這塊稀有、未開發的空地。據了解，該地段目前已取得建照，1667坪精華土地，將規劃20～40坪、總戶數600戶，總銷高達80億元的大案，此案將會是未來二年國雄的推案重點之一！
再回頭看較近期的建案：「文心1號」位於台中的第一條捷運「捷運綠線」旁，左擁文心森林公園、右看有文心秀泰、COSTCO、迪卡儂、豐樂公園等，循五權西路則可快速連接國道一號、74號、串連國道三號等等，無論是生活採買、休閒運動、交通往來均十分便捷！大樓住宅部分早已完銷，根據實價登錄，目前每坪已來到40萬元，距離二年前預售價已上漲5~8萬不等。
看準台中捷運大時代來臨，搶進捷運綠線鑽石商圈規劃的旗艦店面「文心1號」店面僅有七戶，因其地段精華，與大型百貨、購物商場等連成一線，「錢」力十足！據了解，已有品牌汽車展示場、傢俱、銀行等在進行接洽，此外，業者也積極與星巴克洽談中，希望能保留一席咖啡香。
國雄建設相準疫後健康養生住宅風潮，近期特別推出國雄「仰德大道」，基地位在永春南路半山腰，未來將打造成中部第一個溫泉主題社區，每戶主臥衛浴將配置有獨立溫泉管線，住戶在家即能享有私人溫泉。此外，更在公設區域規劃溫泉會館，包含泡湯區、烤箱、蒸氣室、健身房等，自家就像五星級溫泉飯店。