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堅守著關愛生命的理念，台灣費森尤斯卡比公司除了致力於提供高品質藥物、醫療器材及臨床營養產品於醫療服務，同時也關愛社會，投身企業社會責任。台灣費森尤斯卡比總經理邱建智表示，除了連續多年的「為癌而跑」路跑活動；去年到南投偏鄉關懷獨居老人；今年更是協助桃園偏鄉三光國小，捐助飲水機幫助解決全校飲水問題。
▲台灣費森尤斯卡比與三光國小在捐贈儀式一同合影。（第二排左起為三光國小棒球教練潘志豐、費森尤斯卡比總經理邱建智、三光國小校長張玉英）
三光國小位於桃園市復興區的偏遠山區，從台北驅車需要約3小時車程。校長張玉英指出，三光國小全校學生共約50人，是一間泰雅族部落國小，本次的飲水機捐贈讓師生倍感溫暖，也很感謝費森尤斯卡比，資助國小棒球隊經費，讓球隊能繼續培訓小球員們。
職棒球員親臨指導 費叔叔與三光國小體驗一日球員
活動當天，除了樂天桃猿隊球員王溢正、林立、林承飛、賴鴻誠親臨指導費叔叔與三光國小棒球員球技外，友誼賽也邀來樂天女孩與吉祥物大聖及猿氣小子開場助興，比賽時更由知名球評徐展元加持，讓整場比賽直逼正規棒球賽規格。
「桃園市是棒球盛行的地區，但對位處後山的三光國小而言，算是棒球沙漠。」三光國小棒球隊教練潘志豐說，因為疫情的關係，加上地點偏遠，就算小朋友在校內認真訓練，也難有機會與其他棒球隊比賽交流。透過這次活動，很高興能讓小朋友運用在山上所學，藉此機會到正規球場打比賽及得到職棒球員指導，讓他們更強化對棒球運動的熱愛及信心並使孩子們更積極學習。
「在球場上看到小球員的笑容讓我們覺得施比受更有福氣。」邱建智總經理表示，台灣費森尤斯卡公司的宗旨為「關愛生命」，此次活動不只是圓了小朋友的棒球夢，更是在費叔叔隊訓練及比賽的過程圓了公司同仁的夢，同時凝聚了員工向心力。將來費叔叔棒球隊也會繼續練習，並期待與三光國小球員們再次相會，一起堅持初心，朝夢想持續前進。
▲台灣費森尤斯卡比員工一同到球場為三光國小棒球隊及費叔叔隊比賽加油打氣。
資料來源：健康醫療網 費叔叔愛相挺 攜桃園三光國小學童棒球圓夢
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