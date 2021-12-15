8.21億次點擊率BL泰劇爆紅 電影版繼續強力放閃
由泰國新生代男神Bright及Win主演的BL劇《只因我們天生一對》自播出後在全亞洲掀起熱潮，為了紀念劇集播出滿一週年，也為了回饋國內外粉絲的支持，決定推出電影版《2gether電影版》，所有演員們得知消息後無不僅排除萬難回歸演出，兩位主演也在電影上映前感性告白。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-15 12:03:00
Bright表示：「我相信大家可以在電影中完整看到這個角色的成長，從冷酷傲嬌的大學新生，一路轉變成開朗的音樂社社長。對我來說，電影版中的Sarawat是最棒、同時也是最好的模樣。」而Win則是表示：「很感謝生命中有段時間能成為Tine，我真的很愛這個角色，而電影中他們將經歷了人生另個階段的酸甜苦辣，絕對會帶給粉絲更溫暖的感覺。」真誠的發言也再度融化粉絲的心。
除了首波已公布的搶先首映場贈送應援扇之外，儘管在緊迫的宣傳時程下，片商依舊努力地為粉絲們向泰方爭取，並於今日正式公布4大活動一共9款台灣粉絲限定的GMMTV授權的官方獨家觀影禮。其中四大活動分別是〈預售活動〉購買首週末預售場次即送電影L夾，一共兩款；〈上映活動〉上映首兩週購票即送「2gether明信片」及「A3電影海報」，一共四款；「包場活動」粉絲自主包場加贈包場紀念票封一款，以及「尖叫場活動」購買12月27日及1月5日之限定尖叫場，贈送粉絲紀念票封」共兩款。多款選擇不僅可以讓粉絲觀賞BrightWin大銀幕魅力之外，還可收集充滿紀念性的官方觀影禮。