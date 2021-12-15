特企／擎天古典心地標「新潤Double」千坪公園建築首選
城市綠意十足珍稀，於是放眼大台北，公園旁的房子都佔有一定身價；公園面積愈大，周邊建築就更是一席難求。「新潤Double」位於林口2000坪富貴森林公園旁，散步咫尺，就能擁有青境自然的愜意生活、四季森活，而「新潤Double」更以一座擎天古典地標建築，矗立深受矚目與經典美學的氣勢地標，儼然就是大台北最超值的公園建築首選。
台北市百萬房價已幾近必然，新北市漲幅近幾年更是明顯，反觀林口，擁有世界級的豐富國家建設，從影視旗艦到新北新創產業園區，皆是北台灣極為重要關鍵的優勢利多，但房價卻是呈現不可思議的凹陷區段，即因如此，「新潤Double」在收納同步南港、內湖的科技地段發展未來，以及擁有千坪綠意公園環境，等同是台北市上億豪宅的非凡生活之際，卻是能用相對極為超值的門檻驕傲入席。
不只如此，「新潤Double」以新潤最迷人的心建築五大升級，再創購屋耀眼魅力！從健康、防疫、空間、社區、保障五大面向，導入健康氧生、超淨化抗菌等配備，對於質感收納機能不但用心規劃，也堅持引進APP雲端售服、延長建築保固，而Ruenn Caf’e的貼心服務，以及飯店式社區輔導制度，都全方位為購屋者帶來最感動的心意！
共鳴新經濟時代與WFH風潮，「新潤Double」也著眼於自由型空間，以「室什麼都行」為號召，讓「新潤Double」成為自己定義的空間角色；以進化概念，讓消費者得以用全效的機能方向，擁有空間使用的多功能趨勢！超迷人19-37坪，只有即刻搶席，才能從地段、生活、建築一切優享佔得先機！