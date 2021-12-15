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一般民眾對手術的想像，可能就是把腫瘤拿下來這個關鍵步驟；但實際上，一個手術的進行，在過程中需經歷繁複的眾多程序步驟，不可能由主刀醫師一人完成，需經醫療團隊成員們進行關鍵步驟之外的前置與後續作業，在此同時，主刀醫師便可到另一間手術房，為另一位病人進行手術關鍵部分，此在醫院的行話裡稱之為「跳刀」，在患者量多的知名外科醫師裡並非少見。
重疊手術時段非代刀 非關鍵部位由其他醫師協助
跳刀的學術用語為「重疊手術時段」政策，「重疊手術時段」並非影分身也不是請人代刀，而是手術非關鍵部分由其他主治醫師協助，重要的關鍵部分一定是由主刀醫師親自完成。
同時有多間手術房來進行頭頸癌手術的準備工作是必要的，妥善運用病人手術時段重疊，提升手術進行之效率，讓主刀醫師減少每台手術之間等待的時間，才能有效率地將需要開刀的患者做最快的安排，因為頭頸癌一旦確診，在最快的時間移除腫瘤讓病人能夠進行後續的治療，才是提升病人存活率最關鍵的因素。
減少等待時間 降低術後併發症
「重疊手術時段」國內外皆有，從國外研究結果顯示對病人、家屬及醫師是有利無害的政策。國外文獻對此作法進行研究，結果發現，在美國史丹佛大學附屬醫院進行耳鼻喉頭頸外科手術中，「重疊手術時段」對病人影響的研究指出，有「重疊手術時段」的病人因為減少等待時間，及時治療疾病，反而降低術後併發症及降低再次手術機率；同時病人也能夠更容易接觸到優秀的外科醫師，不必擔心要排隊很久才能手術。
資料來源：健康醫療網 一個醫師同時開兩台刀安全嗎？ 彰基專家解析
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