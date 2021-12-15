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年輕癌友化療副作用比老年人嚴重！　竟是「這原因」惹禍

年輕癌友化療副作用比老年人嚴重！　竟是「這原因」惹禍
年輕癌友化療副作用比老年人嚴重！　竟是「這原因」惹禍

健康醫療網

2021-12-15 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】年輕癌友接受治療產生的副作用竟會比老年人還嚴重，來自台灣癌症安寧緩和醫學會調查指出，高達92%台灣癌症病患有癌因性疲憊問題，其中針對婦癌癌友研究發現，21至59歲的青壯年、中年族群因癌症治療產生的癌疲憊嚴重程度竟遠高於逾60歲的長輩。高雄長庚醫院婦產部副教授蔡景州醫師解釋，癌疲憊並非多睡覺就可改善，而是得透過臨床治療指引來因應。

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50歲女化療導致癌疲憊　藥物配合運動改善症狀

一名50歲林女士，日前因確診卵巢癌，接受化學治療，但化療期間得兼顧治療與工作，讓她身心俱疲，療程不到一半就幾乎逼近累垮的邊緣，儘管抽血檢查的數值有達標，仍與醫師商量希望延後回診。蔡景周醫師指出，經詳細評估發現，林女士疲憊程度已達中重度，根據臨床治療指引，建議接受藥物治療，再配合運動，順利改善疲憊狀態，也持續完成剩餘的療程，現已恢復健康。

癌友一個月連續兩週明顯疲累　恐是癌疲憊導致

蔡景周醫師說明，癌因性疲憊症被世界衛生組織WHO正式定義為疾病，若發現一個月內，連續兩週感到明顯的疲累或需要增加休息，且與近期活動程度不成比例，就得提高緊覺；根據「癌因性疲憊症之臨床治療指引」，當疲憊分數小於4分，屬於無疲憊與輕度疲憊階段，這時可藉由非藥物治療來改善，但若到達4分以上，則建議同時加入藥物治療。

癌疲憊嚴重若未妥善處理　恐中斷化療

此外，癌疲憊的原因很多元，除了化療，像腫瘤本身就會造成癌疲憊，又以後期的期別機率較高。三軍總醫院婦產部婦科主任林宜欣醫師強調，研究發現，癌疲憊已經成為化療患者感到最痛苦的副作用，但若未妥善處理，可能是患者主動要求延長治療間距，甚至因數值檢查顯示過低被迫延長治療間距，使治療效果大打折扣，也因此不得忽視嚴重性。



資料來源：健康醫療網 年輕癌友化療副作用比老年人嚴重！　竟是「這原因」惹禍

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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