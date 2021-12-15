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一名50歲林女士，日前因確診卵巢癌，接受化學治療，但化療期間得兼顧治療與工作，讓她身心俱疲，療程不到一半就幾乎逼近累垮的邊緣，儘管抽血檢查的數值有達標，仍與醫師商量希望延後回診。蔡景周醫師指出，經詳細評估發現，林女士疲憊程度已達中重度，根據臨床治療指引，建議接受藥物治療，再配合運動，順利改善疲憊狀態，也持續完成剩餘的療程，現已恢復健康。
癌友一個月連續兩週明顯疲累 恐是癌疲憊導致
蔡景周醫師說明，癌因性疲憊症被世界衛生組織WHO正式定義為疾病，若發現一個月內，連續兩週感到明顯的疲累或需要增加休息，且與近期活動程度不成比例，就得提高緊覺；根據「癌因性疲憊症之臨床治療指引」，當疲憊分數小於4分，屬於無疲憊與輕度疲憊階段，這時可藉由非藥物治療來改善，但若到達4分以上，則建議同時加入藥物治療。
癌疲憊嚴重若未妥善處理 恐中斷化療
此外，癌疲憊的原因很多元，除了化療，像腫瘤本身就會造成癌疲憊，又以後期的期別機率較高。三軍總醫院婦產部婦科主任林宜欣醫師強調，研究發現，癌疲憊已經成為化療患者感到最痛苦的副作用，但若未妥善處理，可能是患者主動要求延長治療間距，甚至因數值檢查顯示過低被迫延長治療間距，使治療效果大打折扣，也因此不得忽視嚴重性。
資料來源：健康醫療網 年輕癌友化療副作用比老年人嚴重！ 竟是「這原因」惹禍
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