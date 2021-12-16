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V6最終專輯創這紀錄　「連續橫跨4個年代」

▲V6推出最終原創專輯《STEP》。（圖／avex taiwan）
▲V6推出最終原創專輯《STEP》。（圖／avex taiwan）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-16 00:00:00

在今年26週年紀念日（11/1）正式解散的傑尼斯團體V6，憑藉解散前推出的專輯《STEP》在Oricon周榜以13.2萬張登冠，讓他們成為日本樂壇第5組在4個年代中（1990、2000、2010、2020）皆擁有冠軍專輯的團體，其他歌手分別是GLAY、Mr.Children、福山雅治、KinKi Kids。

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▲V6新專輯《STEP》17日在台發行。（圖／avex taiwan）
▲V6新專輯《STEP》17日在台發行。（圖／avex taiwan）
《STEP》專輯名稱由森田剛提案，包含著「足跡」、「軌跡」、「STEP UP」等多重涵義。專輯主打曲《雨》則是日本饒舌新銳KOHH所提供，V6在MV中打破偶像框架，發揮猛烈演技狂舞，徹底釋放感情，畫面震撼十足。

▲《STEP》專輯名稱由森田剛提案。（圖／avex taiwan）
▲《STEP》專輯名稱由森田剛提案。（圖／avex taiwan）
日前日本發表今年的漢字為「金」，而岡田准一也在媒體採訪中選出他的年度漢字「動」。對他而言，「動」除了代表東京奧運與帕拉林匹克運動會，也意指他們為解散忙碌的一年，「雖然因為疫情，某種意義上是不太能活動的1年，但我們仍舊忙於思考與進行解散活動」、「最終我想我們結束得很漂亮，也讓我部分鬆了一口氣，（解散後）自己心境上沒什麼變化，所以還有困惑的部分，今後可能會在演戲中找到更多自己想追求的東西。」

V6的第14張原創專輯《STEP》所有收錄曲皆為全新創作。初回版A附贈DVD收錄新曲《雨》的MV、MV及封面照拍攝花絮影像；初回版B附贈DVD收錄另行錄製的特別企劃單元；普通版則追加收錄20th Century、Coming Century演唱曲。台壓三版於本週五（12/17）正式發行。 （編輯：楊穎軒）


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