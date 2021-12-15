煮紅蘿蔔沒人吃？內行「酸甜作法」口味升級：像蜜地瓜
紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，能在人體內轉換成維生素A，協助眼睛保健，是許多人顧視力的一項好食材，但因口味稍微有些特別，導致眾多小孩對其退避三舍，而這名網友分享了個特別的做法，將有草澀味的紅蘿蔔，妙手變成酸甜軟Q的好菜，口感更似蜜地瓜，貼文一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 15:16:22
原PO於臉書社團《家常菜》中發文，說明在冰箱中發現放置多天的胡蘿蔔，於是靈機一動要來做蜜漬紅蘿蔔，表示當年偶然吃到時，為其軟Q酸甜的味道深深吸引，也訝異地發現一點都沒有紅蘿蔔特殊的草澀味，反而想起甜蜜美味的蜜地瓜，認為這道菜根本是「專治不吃紅蘿蔔的人」。
蜜漬紅蘿蔔的作法如下，先將紅蘿蔔切成條狀並加入砂糖攪拌，放入梅子後待其出水，在置入冰箱冷藏12小時，期間可不時拿出來攪拌，讓其均勻入味。隔天用中火烹煮，讓生出的水慢慢收汁，收掉約8分後，放入一顆量的檸檬汁、一匙蜂蜜或麥牙，這時要特別注意火侯，以免蜂蜜或麥芽燒焦，最後出鍋裝盤。
許多網友都對此作法嘖嘖稱奇「有次我吃到這個也是驚為天人」、「太特別了！」、「真的太好吃了～我們使用葡萄醋醃蘿蔔當涼菜吃，下禮拜來試試你的作法～謝謝分享」、「這個我兒子應該會很愛」。 （編輯：李惠婷）