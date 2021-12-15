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呂秉勳醫師指出，尿毒素的影響是全身性的，除了會危害心血管功能、造血功能，造成血管鈣化疾病與骨病變，末期的尿毒搔癢症更會令患者苦不堪言，因此不管中西醫的治療，都是以及早控制、減少尿毒素為方向。
然而，過去多數人認為中藥的鉀離子含量高，對腎臟有傷害性，所以少有西醫輔以中醫治療的經驗，往往是病人在西醫治療的藥物用罄，希望以其他治療方式緩解不適時才會到中醫診間求助。
中醫及早介入治療 減少毒素累積
近年來，呂秉勳醫師與台北慈濟醫院腎臟內科郭克林醫師為首的研究團隊就發現，中醫若能及早介入治療，對延緩腎臟病惡化是有幫助的。呂秉勳醫師說明，尿毒素累積的情形在中醫觀點是熱毒、血虛、風燥所致，與西藥吸附毒素的概念相當，中醫可藉由中藥競爭吸附毒素、促進毒素代謝，以及具有實證能改善腎功能、非侵入性的艾灸活絡血液循環，幫助尿毒素排出體內，減少毒素累積；針對病人其他不適症狀，亦可透過穴位針灸治療。
中西醫合療 延緩病情惡化
此外，臨床統計發現，腎臟病患者及早以中醫介入治療的病況惡化情形比未介入者較為趨緩，五年存活率亦較高，而針對部分尿毒素引起搔癢症的患者，呂秉勳醫師分享，中醫亦可透過服用中藥、藥浴、藥膏抑制發炎情形，減緩不適，因此，雖然腎臟病無法根治，但依舊可藉由中西醫合療，延緩病情惡化，提高生活品質。
資料來源：健康醫療網 尿毒症引發不適難熬！ 中醫「艾灸」活絡血循、延緩腎惡化
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