法學者：抵制冬奧立場各異　不影響中國威脅共識

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中央社記者專訪法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz），首先詢問他對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以「無足輕重」（tout petit）形容外交抵制北京冬奧的看法。
波恩達茲說：「我個人認為總統馬克宏使用『無足輕重』一詞來形容外交抵制北京冬奧是非常笨拙的。儘管光是外交抵制本身無法改善中國人權現況，但我想決定抵制的國家也充分意識到這件事，他們並不天真。」
波恩達茲指出：「這樣的抵制手段還是對北京送出強烈的政治訊號，同時給予形象重擊。若北京努力比較並強調各國是否參與抵制，就是因為這件事有所影響。因此，這不是『無足輕重』的行動，更非不痛不養，但還是象徵意義為主。」
波恩達茲坦言，巴黎將舉辨2024奧運確實為抵制與否的考量之一，但法國政府內部對此也是意見分歧，教育與體育部以及外交部拔河。不過，「北京對巴黎奧運的外交支持非絕對必要，中國若外交抵制也非世界末日」。
波恩達茲認為真正問題在於，抵制行動對於實質改善中國現況有何具體影響？或者外交參與並在現場重申西方價值是否更為重要？
部分評論家指出，法國拒絕跟進抵制顯示西方國家內部矛盾分化。波恩達茲則強調，這顯然是中國一貫的說法，共產黨大張旗鼓，企圖把焦點轉向西方國家對外交抵制缺乏共識。
的確，西方國家無論過去或現在都存有多元觀點與決策，但也有協調與合作的努力，對中國侵犯人權更具有一致的譴責立場。「顯然，這是中國極力想要避免提到的共識」。
歐盟外長會議本週登場，預計將於16日最後一場會議中討論此議題。中央社詢問，歐盟對於抵制與否態度分歧，因為立陶宛與愛沙尼亞領袖已表態不出席，比利時也表示不派官員。
學者預測歐盟成員國間恐將無法達成共同立場，但不認為這是個壞消息。他說：「問題核心不在抵制，而是揭露中國侵害人權的必要性。無論抵制是否全體一致，都離不開這根本問題。」
歐盟須在根本問題上找到共識，例如眼下中國經濟脅迫歐盟成員國立陶宛等，這才是共識議題的核心。
馬克宏在9日接任歐盟部長理事會輪值主席國記者會中表示，應採取「有用行動」來「重新應對」中國。對此，波恩達茲表示，歐盟和各成員國與中國間的對話須有「建設性與批判性，尤其應強調歐盟的力量，所以在對話前必須先就歐盟立場進行協調」。
學者指出，法國接任主席國後，會繼續在中國議題上整合歐盟，進一步捍衛自身利益。且儘管馬克宏記者會上沒有提及，但印太戰略是法國的優先要務之一。自2020年起，法國就扮演歐盟印太策略的領頭羊，包括在今年9月提出的印太合作戰略中稱台灣為夥伴。
另外，法國2022年初將以主席國身分，主辦史上首場印太部長層級論壇。波恩達茲解釋，雖看似沒有指名道姓，但在法國歐盟主席國的任期中，中國絕對是歐洲主權策略瞄準的對象之一。（編輯：陳惠珍）1101216