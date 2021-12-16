今日廣場》孫榮富／公投後的「內鬥」或是「逆民意」？

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公投法的問題不在於門檻高低，而是在於參與議題的政策層次與範圍。與國際相較，國內公投法設計顯然較為直接。在全國層次的範圍議題上，包含：法律複決、立法創制、重大政策的複決與創制，以及憲法修正案的複決，即使門檻不低，台灣人民都能享有直接參與的權利；反之，國際社會許多先進國家在全國或聯邦層次的議題上，即使門檻較低卻僅享有毫無拘束力之諮詢性公投。
事實上，政務委員、行政院發言人羅秉成表示：「公投法」第30條對於公民投票結果的處理，已有明文規定，無論本次公投結果如何，行政院都會尊重民意，並且依照公投法相關規定辦理。
但是，問題在於：翻遍公投法全文共56條條文，似乎並沒有針對政府未照公投結果執行的罰則，並沒有實質的法拘束力。
也就是，有關單位對公投結果，沒有法律責任，只有政治責任。不是嗎？
換句話說，只要「同意萊豬不進口」、「同意公投綁大選」兩項過關，國民黨就不致於有政治責任，反之，則有政治責任，究責對象則是朱立倫、侯友宜；而執政的民進黨政治責任在於：是不是未依照公投結果加以執行？行政院長蘇貞昌會不會下台？
或者準確地說：蔡英文總統會不會讓閣揆蘇貞昌下台，則是國民黨與民進黨的政治決戰場！
究竟，公投後，是又一次的國民黨內鬥？還是執政民進黨的逆民意？讓我們看下去。
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