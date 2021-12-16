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復發治療選項不再只剩化療 CDK4/6抑制劑讓患者維持生活品質
即使配合醫囑治療，早期乳癌仍有復發或轉移的可能性。「病患聽到復發的消息，通常都很難以接受，會覺得『為什麼是我？！』，甚至產生自責的情緒。」周佳正醫師談到當患者處於脆弱的心理狀態時，整個乳癌醫療團隊的配合就顯得十分重要，「醫師檢視過往治療用藥以擬定未來策略、個管師密切的身心照護與追蹤，透過團隊合作增加醫病信任與溝通，才能讓患者定下心接受治療。」
化療是另一個容易讓患者對治療卻步的原因。「荷爾蒙受體陽性/HER2+受體陰性的乳癌，早期治療因為是以抗荷爾蒙藥物為主，過往復發後就僅剩下副作用較大的化療可選，患者普遍較抗拒。」周佳正醫師分析，因為副作用大，就算療效不錯，有時患者身體也撐不下去，無法用得長久。這樣的治療僵局，在這幾年終於迎來了重大的突破，適用於荷爾蒙受體陽性/HER2+受體陰性乳癌患者的標靶藥物–口服CDK4/6抑制劑，在國際大型臨床試驗上展現亮眼的治療成績，獲得我國衛福部藥物許可，甚至也通過了健保給付。
「抗荷爾蒙藥物搭配CDK4/6抑制劑，已經證實可以延緩疾病惡化超過2年，延長存活時間超過5年，甚至可以讓患者接受化療的時間晚了4年多，代表在延長存活期的同時，病人再無須犧牲生活品質。」周佳正醫師進一步談到用藥策略，「觀察復發的時間點也很重要，若是復發離先前治療較近、僅隔1-2年，那在選擇與CDK4/6抑制劑搭配的抗荷爾蒙藥物時，因為可能已對先前藥物產生抗藥性，就必須更換另一種才能達到較佳的控制效果。」
口服兩個月多月就讓腫瘤縮小 寫下治療日記讓病況一目了然
周醫師舉門診個案說明，曾有位害怕治療而遲遲未求醫的晚期患者，直到腫瘤已經侵犯到乳房皮膚，導致滲液出血才就診，經確定乳癌型態為荷爾蒙受體陽性/HER2+受體陰性後，便採用CDK4/6抑制劑的處方。在口服兩個療程後，不過兩個多月的時間，腫瘤便受到控制，乳房上的潰傷幾乎痊癒，讓患者對治療全盤改觀，重拾信心，更加願意配合醫療團隊的醫囑。
「跟癌症相比，因迷思而放棄治療這件事其實更加可怕！」周醫師語重心長地說到，「藥物都可能產生副作用，但這些副作用其實都可以透過劑量調整等方式改善，調整後對療效影響不大，反而因為控制住副作用，才能持續用藥，疾病控制得更長久。」因此，周醫師提醒病友，一定要主動與醫師反應治療後的不適，更鼓勵可以寫下治療日記，以防忘記；若服用CDK4/6抑制劑的處方，也務必定期回診抽血、監測是否有白血球低下的狀況發生，讓醫療團隊能隨時掌握病況，提供最適切的治療。
資料來源：健康醫療網 「為何是我！」乳癌復發苦 新口服標靶打破治療僵局
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