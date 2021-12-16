戒菸五年還是又咳又喘？肺部恐已纖維化

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收治該名患者的彰化基督教醫院林慶雄副院長表示，肺纖維化的原因可分為病因不明的特發性肺纖維化，以及自體免疫疾病相關的肺纖維化。所謂的肺纖維化就是肺部受到傷害後，在修復過程中產生結痂後而慢慢變硬，漸漸影響吸收氧氣和排出體內二氧化碳的功能，嚴重者不分靜態、動態活動，都有可能出現呼吸困難、全身無力等情況，若是持續惡化，一旦呼吸衰竭，患者最終則會走向死亡。
早期症狀不明顯 這群人定期肺功能檢測不可少
林慶雄副院長進一步指出，患者在早期雖然有咳、喘的症狀，卻不易與氣喘或其他肺部相關的疾病區別，除非長期觀察到自身咳嗽沒有好轉，甚至演變成呼吸困難，才會選擇就醫進行診斷。因此，建議有抽菸與長期有環境暴露問題的民眾，應定期做肺部檢查；此外，本身有自體免疫疾病的患者也應注意肺部纖維化的可能性，若是併發肺纖維化，只要與醫療團隊配合，接受藥物、肺部復健等治療照護，都有助於延緩疾病惡化，改善患者的生活。
及早治療是預後關鍵 控制肺纖維化病情不用怕
林慶雄副院長也提醒民眾，若有長期咳嗽沒有好轉的現象，一定要去尋求專科醫師進行相關的診斷，避免錯失治療肺纖維化的時機。確診肺纖維化的患者也無須過度害怕，透過抗肺纖維化藥物治療與做好日常保健，也能與疾病和平共處。
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