《悍刀》第一美女太危險　差點重傷張若昀「小弟弟」

WeTV古裝劇《雪中悍刀行》請到張天愛飾演天下第一美女南宮僕射，是有著強大武功的白衣俠女，劇中在張若昀被追殺時出手相救而相識，因為她膚色白皙，張若昀揶揄她像狐狸，因而將她稱作白狐臉，武力超強的張天愛遇上武功廢才張若昀也鬧出不少趣事，張天愛將拿手武器雙刀甩給張若昀時，張若昀完全接不住，委屈地告狀說怎麼能對沒武力的人這樣丟刀，差點絕後，帶點詼諧喜感的劇情讓網友們非常喜愛。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-16 18:22:45
故事講述北涼王世子張若昀（飾演徐鳳年）只想當紈絝子弟，在其父北涼王胡軍（飾演徐驍）的殷殷期盼下遊歷江湖，歷經磨難最終成長為北涼王的故事。張若昀貴為王世子，初登場卻是落魄骯髒的乞丐扮相，身無份文還偷農民的烤地瓜果腹，此外還遭受了多次刺殺危機，且背後還有他父親胡軍的推波助瀾。原來是胡軍為兒子操碎了心，為了讓張若昀接下他北涼王的大業鋪路，將他推到江湖遊歷3年不准回家。然而張若昀卻不領情，追著胡軍丟花瓶、扔鞋子要「讓爹賠罪」。
張若昀表示其實他的角色是理解父親的，只是不認同他的作法，想要走自己的路。胡軍則透露自己是首次接觸這樣類型的人物，過往詮釋過滿多次大俠、英雄型的角色，但徐驍（胡軍飾演）這個人是一個老謀深算的梟雄，是下棋、布局的人，看到劇本的時候挺興奮的。《雪中悍刀行》第一季每日晚間8點於WeTV播出。