移居外星吸口空氣就致命？谷阿莫4分鐘講《翼星求生》
擅長講解故事的YouTuber谷阿莫，過去以幾分鐘快速解說電影的風格而聞名，加上詼諧點評讓觀眾能更輕鬆了解來龍去脈。谷阿莫除了說電影、說戲劇，還能改編電玩故事，他以「人類移居外星球卻開墾失敗，地表產生突變毒素，吸一口就致命」為題，講解日前剛空降Steam暢銷榜冠軍的生存遊戲《翼星求生 ICARUS》，網友看完才發現刺激劇情竟是電玩內容，還有人留言：「可惜不是電影，不然感覺是很精彩的電影」。
生活中心/綜合報導
2021-12-17 18:30:00
「我是谷阿莫，今天要來說的故事，《翼星求生》。」4分鐘影片《翼星求生》，標題寫道「人類移居外星球卻開墾失敗，地表產生突變毐素，吸一口就致命」，乍看之下就像刺激的科幻冒險大片，而谷阿莫也開始發揮個人風格講解劇情，影片提到，距離地球四光年，人類必須靠「冬眠箱」輔助，搭飛船經過漫長的星系旅行來到「翼星」。
谷阿莫解釋，因為人類科技進步、發展到太空之旅，在外太空數千顆星球中，發現了最有機會讓人類移民的「翼星」，因此國際太空總署開始安排自願的開荒隊，乘坐太空艙前往翼星進行地表改造。
沒想到地表改造失敗，造成翼星發生不可逆的突變，空氣產生毒素，人類得靠防護裝備過濾才能呼吸，翼星土壤深處也開始產生一種特殊物質「翼質」，人類意外發現，「翼質」運送回地球後，能讓人類科技百年大躍進，大大的改變人類現有生活。
國際太空總署便讓開荒隊專注於開採翼質，直到某日翼星上出現「滅世暴風雨」，比人類所理解的暴風雨強數十倍，幾乎摧毀了地表上的一切，倖存的開荒隊搭太空船逃離翼星，來不及上太空船的人，只能穿著太空裝備在翼星上等死。
一直到國際太空總署遭駭客入侵，這些發生在翼星上不人道的紀錄，才被地球上的人類發現，但無論真相是什麼，人類都必須仰賴「翼質」，才能維持現有的高科技生活，因此人類決定再次組建開荒隊回翼星。
谷阿莫接著在影片中說：「而你，也決定加入開荒隊，你一直嚮往宇宙冒險和野地求生，對於這次可以去翼星重新開荒，你非常有興趣，所以現在就去Steam搜尋和下載《翼星求生 ICARUS》。」
看到這裡觀眾才恍然大悟，原來這是一款多人生存遊戲，而不是電影院的科幻大片。該片引起網友熱議：「其實講得很棒，可惜不是電影，不然感覺是很精彩的電影」、「笑死，我還以為是電影解說，然後想了很久為什麼還沒有出現男主角女主角」、「所以我們就成了男女主角」。事實上，《翼星求生》是款與時間賽跑的PvE生存遊戲，可支援多達八名玩家或進行單人遊戲。
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