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Home Party、Potluck救星！備妥「兩提案」瞬成全場焦點

▲Home Party、Potluck必備提案出爐，KKLife、紅龍熱銷美食成開趴首選。（圖／NOWnews攝）
▲Home Party、Potluck必備提案出爐，KKLife、紅龍熱銷美食成開趴首選。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2021-12-17 14:00:00

2021來到尾聲，大街小巷開始掛起各種燈飾、裝置藝術，讓你我就算不能出國，也能有滿滿的異國感。而象徵派對旺季的月份，各種Home Party、Potluck聚餐、交換禮物自是一局一局接著來，但想在家來頓派對大餐，從構思、採買、準備、料理，光想到就讓人卻步不前，而身為現代人，怎能沒有兼具美味與便利的「歡樂派對提案」呢？

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在家Party不僅不用到外面人擠人，不論如何任意變裝穿、搭配美食都自在，但可別說你的派對提案首選是外送餐點，因為像是炸物、餅派類或者烤物，中途就可能悶在盒袋中悶濕導致口感不佳，為了讓現代人簡單開伙不費力，甚至拯救零廚藝者的信心，市面上出現了「快速覆熱美食」的烹飪選項，其中長期研發各種冷凍好食的KKLife，強調要讓覆熱和現煮一樣好吃，加上同公司的兄弟品牌紅龍系列炸物，都能讓「歡樂派對提案」更加完美不求人。

▲KKLife「零失敗」蜂蜜蘋果醬烤豬肋排，甜鹹交織的獨家調味，肉質厚實不柴，骨頭和肉輕輕一咬就能分離。（圖／NOWnews攝）
▲KKLife「零失敗」蜂蜜蘋果醬烤豬肋排，甜鹹交織的獨家調味，肉質厚實不柴，骨頭和肉輕輕一咬就能分離。（圖／NOWnews攝）
KKLife旗下多款美食，像是保證「零失敗」的蜂蜜蘋果醬烤豬肋排，甜鹹交織的獨家調味，肉質厚實不柴，骨頭和肉輕輕一咬就能分離，好吃不費力。另外，還有奶香十足的「香濃火腿起司派」、「田園南瓜香菇派」，讓你我不用從備料做起，KKLife都幫你搞定！更標榜不加甜味劑、防腐劑，只需微波2分鐘就能品嚐。這些看似製程繁瑣的排餐，派類點心，只要有氣炸鍋、烤箱等一般家電，大人小孩都能一鍵重現餐廳級美食。

▲紅龍人氣新炸物-塔香鹹酥雞，只要丟進氣炸鍋、或一般油炸鍋，不須解凍就能還原鮮嫩多汁的拼盤點心。（圖／NOWnews攝）
▲紅龍人氣新炸物-塔香鹹酥雞，只要丟進氣炸鍋、或一般油炸鍋，不須解凍就能還原鮮嫩多汁的拼盤點心。（圖／NOWnews攝）
除了肉類主食、飽足感的派類之外，親朋好友齊聚開趴怎能沒有豐富的炸物、烤物組合的歡樂拼盤呢？紅龍熱銷的塔香鹹酥雞、經典原味雞塊、原味多汁炸雞腿、香檸烤雞翅，只要丟進氣炸鍋、或一般油炸鍋，不須解凍就能還原鮮嫩多汁的拼盤點心。

符合現代烹飪飲食習慣的「覆熱美食」和「快速冷凍炸物」，不僅輕輕鬆鬆就能辦一場Home Party，讓全場大吃過癮，參加Potluck聚餐，也能帶上混搭餐點，現場簡單覆熱，就能輕鬆變出美味料理，成為全場焦點！



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官網優惠: 12月底前，各式派對優惠組合最低68折起。

KKLifeX紅龍食集官網: https://www.kklife.com.tw/

 

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