竇智孔不敢收「巨人蜈蚣」禮物！只因怕丈母娘翻臉

八大綜藝節目《台灣第一等》開播8年，製作超過400集的節目內容，官方YouTube頻道累積一千多支節目影片，其中最受關注且突破200萬次點擊的影片主題，就是前任主持人小馬拜訪北埔的蜈蚣王，現任主持人竇智孔則進階將接觸更大、更毒的巨人蜈蚣，他感嘆：「越危險的東西，大家越愛！」向來勇於嘗試的他難得露出一絲愁容，苦笑說：「到底要不要這麼逼人？!」





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▲竇智孔不敢把巨人蜈蚣帶回家，怕丈母娘會翻臉。（圖／八大提供）

小馬曾為《台灣第一等》挑戰吃蜈蚣，還生動形容：「不會讓舌頭有麻麻的感覺，但味道苦苦的。」得知前任主持人的心情，竇智孔一臉驚恐回應：「他怎麼敢吃啊？」製作人搞笑搭腔：「主持人都敢啊！」竇智孔嚇得連忙表示：「我真的不敢吃！」他事後笑說，若和自己最怕的蛇相比，寧可選擇養蜈蚣。只是當受訪來賓打趣要送他一隻巨人蜈蚣回家養時，竇智孔立馬婉拒！他透露自己從外地帶回家的「生物」太多，老婆平常要照顧兩個小孩，所以都是由同住在花蓮的丈母娘幫忙餵養打理，擔心若再把巨人蜈蚣帶回家，丈母娘就要翻臉啦！





竇智孔在專家的帶領下，仔細觀察巨人蜈蚣，看著身長幾乎等同於人的前臂、有著毒牙的蜈蚣快速攀爬，看似鎮定的竇智孔全程警戒，一見苗頭不對，就立刻瞬間跳開，讓眾人讚嘆反應很快！竇智孔分享與巨人蜈蚣近距離接觸的感想：「就像一個人站在自己最害怕的高度並往下看，手心與腳都麻麻的，讓人又愛又怕，是一種讓人上癮的危險！」





▲巨人蜈蚣的長度幾乎快等於人的前臂。（圖／八大提供）

蜈蚣需生長在乾燥環境，否則容易生長蟎蟲，因此需要先用二氧化碳讓牠們暫時「休息」，才有辦法幫牠們洗澡，儘管已經讓蜈蚣昏迷，竇智孔在接觸的過程中仍十分驚險，害怕牠隨時甦醒，他貼心呼籲觀眾，若想要接觸像這樣危險的東西，請一定要用一個好的環境跟好的心態去跟牠接觸，不要隨意放生，才能生態平衡，物種和平共處。《台灣第一等》週日晚間9點在八大第1台播出。



