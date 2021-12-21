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蔚來汽車再推新作，NIO ET5中型四門房車對手直指Tesla Model 3!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-12-21 08:55:20

中國電動車新創品牌NIO蔚來汽車推出產品的進度可說是相當積極，短短五年內便已推出5款車型，包含3款跨界休旅EC6、ES6、ES8，1款大型房車ET7及1款超跑EP9，上周再發表一款中型四門房車ET5以擴大產品廣度，對手直接指明Tesla Model 3，預計2022年第三季後開始交車。

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NIO ET5在設計上師法老大哥ET7的造型筆觸，以細窄LED日行燈搭配跑格十足的保桿造型一眼就能看出兩款車濃厚的血緣關係，不過兩者面容仍有著些許差別，ET5保桿兩側的燈罩顯得更為細長，同時下方也增加有進風功能，尾部比例顯得更為短捷，搭配斜背造型也凸顯了更為運動化的產品定位。

ET5車身尺寸為4,790mm×1,960mm×1,499mm，軸距為2,888mm，比起Tesla在車格上稍微大些，不過設計師卻巧妙的透過流線車體線條創造出超低0.24 cd的風阻係數，不得不說ET5在外型上擁有濃郁的運動氣息還兼顧時尚現代化的氛圍。

內裝一如主流電動車般以數個螢幕建構出科技感十足的座艙效果，駕駛座為10.2吋HDR高解析儀表搭配中控大尺寸觸控式多媒體螢幕，此外還配置有獨家的PanoCinema全景虛擬座艙功能，戴上AR眼鏡後可提供額外的虛擬實境資訊及4K顯示效果，其他還包含有256色環艙氣氛燈、杜比7.1聲道音響、數位鑰匙等豪華配備。

動力部分採雙馬達配置模式，綜效馬力可達483匹，0-100 km/h僅4.3秒，搭配的四活塞煞車卡鉗可在33.9公尺將車完全停下，並依等級區分為75 kWh、100 kWh 和、150 kWh三種電池規格，行駛里程可達550公里、700公里、1000公里，NIO ET5的售價從32.8萬人民幣起(約新台幣145萬)，若搭配政策補貼則售價大幅降為25.8萬人民幣(約新台幣114萬)，相較對手Tesla Model 3而言可說是極具殺傷力的訂價策略，目前NIO相當積極在歐洲市場拓點，預計2022年可在丹麥、德國、荷蘭、瑞典開始銷售，2025年前則會擴展到25國。

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