羽球／駱建佑爆冷奪冠　「安氏陪練」未來的表現值得關注

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雖然新加坡給予駱建佑的待遇不差，但畢竟不是羽球大國、能提供的資源不多，而且能提供駱建佑這個等級球員進行高質量訓練的陪練員也很少，環境的客觀因素，可能是他過去成績一直不算太出色的原因之一。而在這半年來，他屢創生涯新高，除了男單前十選手不是缺席、就是還在調整之外，安賽龍移居杜拜的訓練計劃，肯定是重要原因。
安賽龍決定脫離國家隊、並在杜拜進行日常訓練，並邀請羽壇年輕才俊和他一起陪練，成為未來其他選手開啟個人化訓練的先鋒，但卻也在丹麥國內引起不小的爭議，讓他本人招致批評。不過擔任他陪練之一的駱建佑，也因此獲得了幫助，得到新加坡過內未能取得的珍貴資源。
在疫情爆發之前，駱建佑並非世界頂尖的男單好手，但在奧運之後他卻一飛衝天，不斷的刷新個人的賽事成績，如今更一舉拿下世界冠軍。對此他不諱言和安賽龍的訓練提升了自己的實力，「這是一個千載難逢的機會，因為他的水平高，我可以從中獲取許多東西，對我只有利無弊。」
除了能和世界頂尖選手切磋，得到進步的機會之外，杜拜Nad Al Sheba訓練中心的資源，無疑也提供了駱建佑許多幫助，那裏設施完善，還擁有許多訓練專家，甚至可以模擬不同海拔和不同濕度，讓球員能提早適應各種不同比賽場館的狀況。
本屆賽事駱建佑籤運不算太好，但他關關難過關關過，首輪面對安賽龍，他讓丹麥球王後兩局只得15分、爆冷晉級，之後他更一路擊敗王高倫、H. S. Prannoy、Anders Antonsen、Srikanth人奪冠。
對於這樣童話般的經歷，駱建佑坦言仍有些難以置信，「奪得世界冠軍一直是我的夢想，我常常都想某一天會實現這一願望，但我從未想過它會實現得這麼快。對我來說，這有點不可思議。但我不會就此感到滿足，我的職業生涯還有很長時間。」
「我對於奪得世界冠軍感到非常開心，我要感謝所有給我鼓勵的人，謝謝所有在背後支持我的人，包括贊助單位、新加坡羽協、隊友、家人和朋友。」最後他如此說道。
不只是駱建佑，加拿大的楊燦也是獲安賽龍邀請的選手之一，他在東京奧運和周天成的交手讓不少台灣球迷嚇出一把冷汗，如今成績也穩定上升中，另外還有世界排名衝上17的印度天才少年Lakshya Sen、英國的Toby Penty和瑞典的Felix Burestedt，都是在杜拜的「安氏陪練員」。
駱建佑24 歲才破繭而出，這不是常見的羽壇現象，除了他自身天賦和努力之外，機運顯然也是原因之一。安賽龍此前宣布脫離丹麥羽協，主要是為了更好的訓練環境、更方便的參賽交通和一些經濟因素。但受訪時他也提到希望能嘗試不一樣的訓練方式，來提升自己。
羽壇脫離協會自行訓練的「自由人」過去並不是沒有，但大部分是出於無奈，如大馬兩隊銀牌雙打：吳蔚昇/陳蔚強、吳柳螢/陳炳橓。但安賽龍和駱建佑等人，卻是主動積極的尋求更好的環境來加強實力。
雖然目前看起來，這樣新的羽球訓練實驗，成效仍未明，而且能持續多久全看安賽龍意願(由他報銷花費)。但這樣長期的海外移訓計畫無疑值得更多關注和借鑒。