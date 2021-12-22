剝開雞肉見「一串黃球」愣爆！內行反嗨喊幸運：人間極品
在菜市場購物時，常常會有驚喜的發現，近日就有網友表示，他買雞肉後，回家發現裡頭有一串黃色的卵，讓他好奇問「請問這卵能吃嗎？」貼文曝光後，不少網友立馬驚呼：「好幸運喔這超好吃的欸」、「這個卵是大家夢寐以求的…超愛吃！超好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 10:04:58
該名網友昨（21）日在臉書「家常菜」中貼文，他表示在菜市場買了雞之後，發現裡頭有一串黃黃的卵蛋，外表看起來就像雞蛋的蛋黃一般，讓他好奇問：「請問這卵能吃嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「可以～而且非常好吃」、「他是卵巢裡的卵黃，口感就像蛋黃一樣，比較Q彈一點」、「好幸運喔這超好吃的欸」、「好幸運，一直聽我媽媽說很好吃，現在終於看到了」、「可以吃，很補」、「當然可以吃的呀！很難得的」、「人間極品」、「超幸運，我也想要買到有蛋黃的雞」、「這個卵是大家夢寐以求的…超愛吃！超好吃」、「好幸運，買到賺到了」。
另外，也有網友指出，出現卵黃的母雞，肉質也相當軟嫩鮮甜，「這是下蛋的母雞，說明牠很肥」、「這樣的雞肉熟度夠正好吃，剛要下蛋的處女雞」、「這是快要下蛋的母雞！很好吃！很成熟的母雞」、「這要是雞肉最好吃的階段，這樣的卵也好吃，我愛」、「這種雞肉最好吃」、「好吃，我媽媽買雞就專挑這種雞買」。（編輯：賴禹妡）