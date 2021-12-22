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肺癌為國人十大死因之首，如能早期發現，可以透過手術切除，但愈晚確診，手術難度增加，且術後容易復發，需考慮後續化學治療或放射線治療。所幸標靶治療、免疫治療問世後，增加抗癌武器，有機會延長存活期，給予癌友一線生機。
晚期肺癌新策略 基因檢測精準治療
台大醫院腫瘤醫學部主治醫師徐偉勛表示，台灣肺癌盛行率高居不下，因早期症狀不明顯，不少患者等到轉移至腦部、腹腔，出現頭痛、疑似腦中風狀況，或腹部劇烈疼痛，就醫診斷才發現已到肺癌晚期。
徐偉勛指出，相較過往晚期肺癌患者術後只有化療一途，現在先以基因檢測，了解是否有特定基因突變，為每一位肺癌病友制定適用的治療策略，以往第四期肺癌可能無法存活超過一年，透過精準治療，延長許多病人的生命。
肺癌基因突變形式多樣，徐偉勛指出：台灣晚期肺腺癌患者中帶有EGFR基因突變者約佔55%，可使用相對應的口服標靶藥物治療。然而，並非所有肺癌患者都帶有特定基因突變，可能無對應的標靶藥物，這時則可選擇免疫治療。
基因無突變 可選免疫療法
林口長庚醫院胸腔內科主治醫師柯皓文表示，許多人常將標靶藥物與癌症治療聯想在一起，但許多癌友因為基因並無突變，而無法使用標靶藥物，所幸在免疫療法問世後，讓這群癌友燃起一線生機。
柯皓文說明，免疫治療就是阻止癌細胞「PD-L1」與T細胞「PD-1」結合，並啟動身體免疫系統辨識、殺死癌細胞。藉此延緩復發、提高生存機率，甚至有機會根治。一名66歲盧先生同為肺腺癌，經CCRT治療(同步化學與放射線治療)後腫瘤縮小，但腫瘤位置於主動脈上不適合開刀，透過免疫療法鞏固治療，至今已超過1年，狀況良好。
柯皓文表示，過往免疫治療都用於第四期，近年往前推至第三期，持續使用一年，可減少復發機率。免疫療法藥物給付條件，符合條件者有健保給付，另外則需自費、或參與醫學中心臨床試驗計畫。
如何留意肺癌警訊？徐偉勛表示，有些民眾沒抽菸、生活習慣良好，卻一樣罹患肺癌，可能與環境致癌因子有關，如PM2.5空氣污染、致癌物質亞硝酸鹽或暴露輻射、化學藥劑等，都可能讓細胞突變導致癌症。
柯皓文指出，老菸槍、有肺癌家族史者，應在醫師建議下，定期做低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，及早發現治療，遠離癌症。
資料來源：健康醫療網 選標靶還是免疫？ 個人化精準醫療掌握肺癌治療先機
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