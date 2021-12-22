我是廣告 請繼續往下閱讀
「一開始用口掃機，將患者的口腔進行影像掃描，再輸入到設計軟體內，可以調整設計需要的角度及位置，輸出手術引導板。」數位植牙專家康智為醫師解釋，植牙時，靠著事先製作好的手術引導板，能避免傳統手持器具的不穩定性，讓植牙精準到位，是相當安全的植牙方式。
數位植牙專家黃裕新醫師補充，新型數位植牙的特點，是在植牙手術當天結束後，就能替病患套上臨時假牙，不僅能即刻改善外觀，還能減少患者缺牙的修復及等待期，快速恢復口腔的飲食機能。
一「盒」搞定！ 鈦鋯合金抗咬合力再提升
選用新型植體除了提供植牙患者專屬的「微笑盒」，內容物包含植牙護照、手術引導板、臨時假牙、術後潔牙組等用品，技術上更採用高階鈦鋯合金，可承受更強咬合力；以及特殊親水表面技術的「水質體」，能有效縮短骨整合時間。
黃裕新醫師表示，新型植體採用85%鈦及15%鋯組合而成，可以加強植體的強度，提供更強勁的抗咬合的力量及扭力，甚至當在病人骨頭條件較差的狀況下，不需選用更粗的植體，也能成功完成重建手術。
康智為醫師說，數位植牙若選用新型植體，植體骨整合速度快是一大特點，無法用牙大力咬合的時間，能從傳統植牙的4-6個月，大幅縮短到只有1個月的等待期，是相當大的突破。
植牙選擇多 應做全方位評估
植牙做為缺牙的治療方式之一，如今已有相當成熟的技術與多元的選擇性，若民眾有相關需求，應在術前進行全面評估，再與醫師討論適合的治療方案。
資料來源：健康醫療網 免等半年！新型植體1個月完成治療、手術當天就有牙
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊