獻聲《妖果小學–水果奶奶的大秘密》　嚴正嵐曝心情

《公視首部動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》把已經製播23年的經典兒童節目《水果冰淇淋》主持人水果奶奶轉化成動畫角色，進入妖怪世界展開冒險，電影主題曲《妖怪妖怪》則邀請到形象甜美清新的歌手嚴正嵐演唱。嚴正嵐笑說，配唱時腦中的畫面跟平常唱流行歌很不一樣，心情忍不住雀躍起來，「但其實我也蠻想幫小妖怪配音的，感覺很酷！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-23 13:00:00
《妖果小學–水果奶奶的大秘密》的音樂總監張念達表示，自己過往也有參與過《水果冰淇淋》動畫MV的歌曲創作，要訣就是要夠洗腦，所以這次電影主題曲《妖怪妖怪》安排許多快節奏的音符不斷重複，「其實不用想太多，就是要用比較像講話的語氣來唱。」嚴正嵐分享，副歌的短拍子一度覺得有點卡關，最後想像成小朋友在磨鼻子的樣子，就好唱多了；另外也提到自己小時候都乖乖跟著哥哥看卡通，老看不到自己想看的，接下這次演唱邀約覺得很開心，「我非常期待這部作品，歡迎大家來看了以後一起妖力大爆發！」
《妖果小學–水果奶奶的大秘密》除了主題曲《妖怪妖怪》，還有多首插曲《從不會忘記》、《妖果喲喲》、《沒關係》，作詞都出自製作人兼編劇林瓊芬之手，「其實整部電影中所有歌曲及配樂都是原創，希望大家可以多多支持。」配樂指導朱彩蓁則提及這次有做比較特別的嘗試，「我們選擇錄弦樂團，並使用合成器跟弦樂團做聲響融合，創造出很特別的交響樂音色，幫助電影更堆疊出奇幻的效果。」音樂總監張念達坦言，自己從小看動畫長大，所以接到水果奶奶動畫電影的音樂製作邀約時，真的非常興奮，「雖然在製作過程中已經看過N遍，但期待透過電影院的播放能呈現更多音樂的細節，把這份感動也帶給大家。」