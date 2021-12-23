圍爐新選擇　「蔬食年菜」健康無負擔

歲末年終是歡樂團聚的好時機，隨著蔬食人口的增加，以及現代人對健康飲食的需求，「蔬食料理」成為圍爐年菜新選擇。發跡於高雄的「綠饌食」推廣健康、美味、高貴不貴的蔬食料理，餐廳內提供小吃、麵食、湯品、燉湯、鍋物及小菜等多種選擇，因應年節需求，更研發年菜系列，包括佛跳牆、米糕、猴頭菇等，便利的熟食冷凍包裝，美味輕鬆上桌。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-23 12:16:59
「綠饌食」創辦人王元塏因家裡四代茹素，長年精研蔬（素）食料理，提供蔬食族群的一種新選擇。他表示，不論是年菜還是日常的餐廳料理中，不添加味精等調味料是他的堅持，像年菜中的「佛跳牆」就以龍眼乾做為調理增加美味的祕方。餐廳餐點為純素，部分料理會含蛋奶，菜單上均有標示，讓消費者可以吃到食物的原形，也能享受天然的滋味。
因應年節需求，綠饌食今年推出年菜系列有佛跳牆、米糕、猴頭菇等，另外，也有各種便利包食品，包括抄手、吉利卷、海苔球、松露菇菇醬等。考量到消費者在家料理的方便性，所有年菜都可以用最簡單的蒸、煮方式美味上桌。
王元塏強調，「綠饌食」以原形、原味的調理方式讓消費者吃到最實在的料理，所有產品堅持絶不使用人工調味劑、防腐劑或人工色素，產品統一在中央廚房生產且皆有投保「產品責任險」，消費者可安心享用美味又健康的蔬食饗宴。未來也將秉持一貫的初衷，繼續推廣健康、美味、高貴不貴的蔬食，端出品質穩定的天然食材，除了讓吃素的客人有更多元的選擇，也期待不吃素的客人一起嚐鮮。