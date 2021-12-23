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特企／YOTTA攜名人線上開課　為「躺平族」解惑人生難題

▲YOTTA 攜手 9 位 20、30、40 世代影響力名人線上開課。（圖／資料照片）
▲YOTTA 攜手 9 位 20、30、40 世代影響力名人線上開課。（圖／資料照片）

本報訊

2021-12-23 15:34:04

近來流行「躺平主義」一詞，意指不買車／買房、不結婚／生育，對未來也不抱持任何期望，為此線上學習平台 YOTTA（友讀）推出一系列「成長公開課」，邀請 9 位跨世代名人駐站開課，堅強講師陣容包含小嫻、連俞涵、朱俐靜、海裕芬等藝人，將生命故事化為課程教材，幫助不同世代解惑人生難題。即日起至 2022/1/27，只需不到 200 元的親民價格，即能取得永久觀看的的獨家課程，課程收入也將捐出 10 %給教育公益團體。

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此系列「成長公開課」 20 世代代表有國光女神凱莉、《全明星運動會》顏佑庭、罕病模特兒輪椅女孩雪莉；30 世代更請來文青女神連俞涵、歌手朱俐靜、盲人音樂家黃裕翔；40 世代講師則是前 5566 團員彭小刀、跨界演員海裕芬，還有在墾丁過第二人生的小嫻。

「如果生命給你檸檬，那就做成檸檬水啊！」正在與癌症對抗的朱俐靜，樂觀面對人生震撼彈，藉成長公開課傳授正面思考方法；知性代表連俞涵則分享自己不一味順應社會期待，提醒大家：「越是從眾的年代，自己的聲音是更重要的。」歷經婚變、不孕的小嫻，也給不同世代的女生建議：「20歲，經濟獨立；30歲，練習獨處；40歲，關照自我。」

YOTTA 執行長張家基表示，目前線上學習產業多以知識技能型課程為主，YOTTA 希望成為全方位陪伴大家成長的學習夥伴，率先推出短時數、軟性的「成長公開課」，邀請跨世代藝人網紅成為老師，分享自身的成長歷程和獨到觀點，開創數位學習的新可能。「成長公開課」上線後，與名人合作也帶來流量效益，帶動新會員成長 2.96 倍。

擁有 30 萬會員、600 堂課程的線上學習平台 YOTTA，2019 年開始每年營收破億，

2021年宣布三級警戒後，Q2 營收動能逆勢成長 2.19 倍，趁勢推出 YOTTA for Business、YOTTA Academy 新服務。品牌活動「20・30・40 成長進行式」在名人加持下，曝光和營收可望再創新高。

「20・30・40 成長進行式」品牌活動頁面：https://ps.yottau.net/3zvvjp

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