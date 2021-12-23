特企／YOTTA攜名人線上開課　為「躺平族」解惑人生難題

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「如果生命給你檸檬，那就做成檸檬水啊！」正在與癌症對抗的朱俐靜，樂觀面對人生震撼彈，藉成長公開課傳授正面思考方法；知性代表連俞涵則分享自己不一味順應社會期待，提醒大家：「越是從眾的年代，自己的聲音是更重要的。」歷經婚變、不孕的小嫻，也給不同世代的女生建議：「20歲，經濟獨立；30歲，練習獨處；40歲，關照自我。」
YOTTA 執行長張家基表示，目前線上學習產業多以知識技能型課程為主，YOTTA 希望成為全方位陪伴大家成長的學習夥伴，率先推出短時數、軟性的「成長公開課」，邀請跨世代藝人網紅成為老師，分享自身的成長歷程和獨到觀點，開創數位學習的新可能。「成長公開課」上線後，與名人合作也帶來流量效益，帶動新會員成長 2.96 倍。
擁有 30 萬會員、600 堂課程的線上學習平台 YOTTA，2019 年開始每年營收破億，
2021年宣布三級警戒後，Q2 營收動能逆勢成長 2.19 倍，趁勢推出 YOTTA for Business、YOTTA Academy 新服務。品牌活動「20・30・40 成長進行式」在名人加持下，曝光和營收可望再創新高。
「20・30・40 成長進行式」品牌活動頁面：https://ps.yottau.net/3zvvjp