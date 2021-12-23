香港街頭實景拍攝火爆動作場面 古天樂被逼到落下男兒淚
香港電影《G風暴》由黃百鳴監製、此系列導演林德祿執導，由香港票房巨星古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出。電影7年打造5部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，古天樂5度扮演查貪的廉政公署官員，今（23）日公佈電影預告，可以看到古天樂面臨前所未有的困境，竟然被恐怖份子的心狠手辣逼到眼泛淚光，更有大量實景拍攝的動作場面，讓電影畫面更加真實和刺激。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-23 16:15:18
《G風暴》除了卡司超越前4集之外，案情也更加複雜，從調查國際販賣人口集團為主軸，案情牽渉到香港入境處等政府部，渉案人物自然越來越多。5度扮演廉政公署官員的古天樂在以往的案件中，即便被陷害入獄，都能冷靜淡然面對，但從此集公佈的預告中見到古天樂遭受前所未見的危機，更波及身邊下屬，讓他眼泛淚光說：「身邊的人好像都是因我而死。」似乎陷入絕望。其他演員像是大法官宣萱竟和反派謝天華有曖昧難測的對話，還有另一位廉政公署官員鄭嘉穎懷疑自己的弟弟黃宗澤也捲入貪污案，看得出這次的劇情緊湊，衝擊度極高。
從預告也可以看到許多刺激的動作場面，《G風暴》比過去系列作品有更多動作槍戰、公路飛車追逐、爆炸等大場面，這集更成功申請位在尖沙咀市區的文化中心和太空館實景拍攝，現場動用超過百位臨時演員，此系列導演林德祿也表示在終極篇中所運用的槍械、武器都比過去幾集多上數倍，說：「這集的動作場面，所使用的子彈消耗量，等於第一至四集總數那麼多！」而張智霖在電影中負責多場動作場面，他笑說：「這次《G風暴》特別在很多香港具有代表性的街道上拍攝槍戰場面，我還要衝進太空館掃射，非常難得，我真的很想看到最後的成果如何。」