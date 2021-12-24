疫情停工4個月！桂綸鎂《女子》殺青 燒掉2600支快篩
2022年在Disney+上線的《台北女子圖鑑》，由「小鎂」桂綸鎂、林思宇、王柏傑、夏于喬組成「台南幫」勇闖台北，劇情橫跨20年。歷經4個月的拍攝，已於日前正式殺青，導演李芸嬋PO文出劇組走過的痕跡：「3/1大組建組、5/1開機、5/14喊停、9/14復工、四個月整，16周來用掉了2600支快篩。287天，大家辛苦了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-24 07:30:00
在正式開拍前，桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇特地組團來趟台南小旅行，彷彿一場大學生的畢業旅行，4人在美食之都吃吃喝喝，很快就打成一片，迅速培養出專屬「台南幫」的默契。說到擁有革命情感的「台南幫」，桂綸鎂在殺青後感性地說：「我覺得他們都給了我最真摯的情感，只要有任何一個人、有任何一點隔閡，我相信我都無法這麼放鬆，謝謝你們。」夏于喬聽了眼眶泛淚望著桂綸鎂說：「我知道我一開始很不像許慧如，真正讓我變成許慧如這個角色的是小鎂，因為我的角色和她有許多相似之處。」劇中最年輕的林思宇也表示，如此富有層次的角色變換是她出道以來最大的挑戰，希望幾位「哥哥姊姊」能夠多多指點。
在訪談時主創團隊異口同聲誇讚桂綸鎂個性好、是凝聚大家的力量，殺青慶功宴上，桂綸鎂感性地說：「謝謝劇組讓我非常安心地做表演，這是做演員的幸福。」同時她也感謝導演李芸嬋在拍攝時給演員自由發揮的空間，「謝謝小嬋導演，謝謝妳感性與理性的陪我走到現在，不管是看著我的各種表演或是跟我感同身受。」
《台北女子圖鑑》全劇故事橫跨20年，拍攝地點遍及台北仁愛、信義、西門、中山與東區等景點，演員換穿上百套戲服，演繹各地區、不同年齡層的女子心境：離鄉背井在大都市尋找翻身的機會、臣服現實改變價值觀、甚至懷疑愛情，真實還原「異鄉遊子」的心聲。桂綸鎂也從騎機車的小資女晉身到開著進口車追求夢想的時尚都會女子，各時期都代表她不同的成就與蛻變，整個城市都是她的伸展台，桂綸鎂表示自己的角色跨度長達20年，劇組的妝髮和服裝團隊占了一半的功勞。其他主角也被這個城市的「潛規則」磨出不同面貌。