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每7~8名國人 就有1人腦中風
根據衛福部歷年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因前4名。中山醫學大學附設醫院醫學影像部主任沈昭諭醫師說明，國內每年新增約3~5萬名腦中風病患，其中以缺血性腦中風占7成之多，相當於每7~8名國人中，就有1人會發生腦中風。
沈昭諭指出，大腦僅占人體重量的2％，需要的血流供應量卻高達20％，更是身體的指揮中心；一旦大腦缺血、缺氧，就會造成腦細胞受損、死亡，就是所謂的缺血性腦中風。
缺血性腦中風好發老年人 心律不整發生率增4倍
常見的腦中風危險因子，包括：三高、心律不整、肥胖、抽菸、無運動習慣者。中山醫學大學附設醫院神經放射科主任吳明基醫師說明，罹患高血壓、糖尿病，腦中風機率增加3倍，三高再加上肥胖因子，發生率增加4倍；若是心律不整患者，腦中風發生率則會增加5倍。
顱內動脈取栓術 打通率高達7成
缺血性腦中風雖好發於60歲以上老年人，但中壯年族群也有2成的比例，故中壯年族群千萬不能輕忽；且中壯年族群多半為家中經濟支柱，一旦因腦中風失能，全家生計恐陷入危機，往後的復健費用更是雪上加霜。所幸，目前「顱內動脈取栓術」提供高達7成的打通率，大幅提升治療品質，將近半數患者能夠自理生活。
吳明基說明，根據台灣腦中風學會指引，急性缺血性腦中風的標準治療，是在發病3~4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，幫助溶解血栓、打通阻塞的血管，但臨床上僅有1/3患者適合。沈昭諭舉例，如果缺血性腦中風患者有腦動脈瘤、腦瘤、近期腦部曾開刀，或是腎功能異常、凝血功能異常，就不適合施打血栓溶解劑。
黃金搶救時間 延長至6小時
針對對於血栓溶解劑有禁忌症的患者，目前可以透過最新的「顱內動脈取栓術」，不但突破治療瓶頸，黃金搶救時間也從3小時延長至6小時。沈昭諭表示，顱內動脈取栓術是在鼠蹊部穿刺股動脈後，將導管置入血管中，再利用抽吸導管將血栓抽吸，或是使用取栓支架直接將血栓拉出，達到打通血管的目的。
吳明基進一步說明，抽吸導管或取栓支架的使用時機不同，臨床上，會優先選擇抽吸導管，若是血栓範圍較大，則會合併使用取栓支架，加強取栓的效果。目前健保給付規範為，必須在發病8小時內、腦中風嚴重程度指數NIHSS大於8分，以及大血管阻塞的病患；如果缺血性腦中風病患，已超過黃金搶救時間3小時，或是阻塞處為大血管，就可考慮進行顱內動脈取栓術。
吳明基提醒，顱內動脈取栓術對於血管有潛在傷害，術後應暫時服用抗凝血藥物，也要注意血壓的控制，出院一星期應回診，建議每3個月定期追蹤。
臉歪嘴斜、口齒不清 當心腦中風了
沈昭諭提醒，如果突然發生臉歪一邊、說話口齒不清、單側手腳無力等任一情形，就有可能是缺血性腦中風，應盡快打119送醫。他也建議，復健治療應及早介入，可以加快功能的恢復。另外規律運動、飲食均衡，戒菸，才能遠離腦中風的危機。
資料來源：健康醫療網 高齡9旬嬤缺血性腦中風 顱內動脈取栓術搶救成功
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