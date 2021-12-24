我是廣告 請繼續往下閱讀
身為擁有疼痛、家醫雙專科且通過世界疼痛醫學會認證的院長鐘英華醫師解釋，增生療法可分為葡萄糖及血小板增生療法等，前者製造發炎反應促進身體修復、後者則藉由血小板特性加速修復速度。增生療法對於慢性疼痛治療效果高達八成，針對肩頸、膝蓋等關節部位則更為顯著！在為期半年至一年的追蹤中，除臨床指標及關節功能進步，有七成的患者沒有再發生關節退化情形。
黃金三角「增生療法、徒手治療、運動治療」可提高治療滿意度
解除疼痛除了當下止痛，還要從根本解決痛點，才能一勞永逸！林訓正總院長說明，黃金三角整合療法，會由物理治療師評估儀態、骨骼排列、動作模式等，找出造成組織不當受力的原因，並利用徒手治療及運動治療等方式緩解疼痛及回復功能。林訓正總院長解釋，物理治療師介入初期會以減輕疼痛，恢復關節活動為目的，增生療法搭配徒手治療則可以正確活動關節、加速恢復，此外，不是治療好就沒事！更要藉著運動治療引導個人化功能性動作訓練，後續才能避免反覆錯誤動作、習慣而再次受傷。
鐘英華醫師表示，病患也須負起照顧自己健康的責任，那麼多數疼痛問題可以在早期就能避免惡化，甚至逆轉！歷經數個月復健治療未果後，陳先生接受了增生療法及物理治療的整合療法，終於能緩解疼痛一夜好眠。經過這次經驗，陳先生得知自己患上五十肩是因平時久坐、又無運動習慣，導致胸椎活動度不足及肩胛骨活動異常。在物理治療師指導下，決心培養運動習慣，負起照顧自己健康的責任！
醫師、物理治療師搭配AI運動處方 為疼痛患者打造全新治療選擇
品牌創辦人暨科技公司董事長張偉弘表示，他們一直秉持著「生生不息，好好運動」的理念，希望除了幫助患者舒緩疼痛，更能從源頭解決疼痛因子並回復身體機能，找回健康生活的主導權！分院內備有醫療級運動復健器SMARC，透過導入AI技術，機台都可依個人基礎及反應能力，逐步增加運動強度，進而達到訓練目的。
鐘英華醫師呼籲，增生療法、物理治療及運動治療在修復損傷時，均扮演著極為重要的角色，透過疼痛醫師進行結構性診斷，物理治療師針對動作評估並進行後續的徒手治療、運動治療，患者應接受整合性的黃金三角疼痛療法，才可達到最佳的治療效果，並降低復發可能性。
資料來源：健康醫療網 少年阿公五十肩難抱孫 黃金三角整合療法抗痛免復發！
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊