白鬍子渾然天成！「動物界耶誕老公公」呆萌模樣瞬間爆紅
又到了年終最溫馨浪漫的耶誕季，過去一直打造濃厚過節氣氛的六福村樂園，今年末也飄起靄靄白雪，有滿滿的耶誕老公公在園區內，要跟遊客一起歡度耶誕假期；不過除了園內本來準備的一系列耶誕活動外，有眼尖的網友發現六福村裡頭還有「動物界的耶誕老公公」，原來是天生擁有一縷白鬍子的「白髯翁面猴」，呆萌模樣實在太像耶誕老公公引發網友熱議，更有不少大人小孩前去朝聖。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-25 11:10:00
「白髯翁面猴」天生擁有一縷白鬍子，勘稱為動物界耶誕老公公，六福村的保育員們也特地為牠們打造一座多彩繽紛的耶誕小屋，讓全台唯二、珍貴稀有的「白髯翁面猴」體驗濃濃耶誕氣氛。目前全台僅有二隻的「白髯翁面猴」分別是兔兔與胖胖，他們的家被特別佈置過，因為跟平常不一樣，吸引牠們好奇的左顧右盼、甚至拿起裝飾品東瞧西瞧，保育員表示，這樣可以激發動物探索新事物的誘因，間接帶動行為豐富化。
「白髯翁面猴」家鄉在非洲中部，目前全台僅有兩隻，不少民眾都為了一窺這動物界的耶誕老公公，特別選在聖誕假期直衝六福村，六福村也推出節慶活動，民眾只要在12月30日前，全身變裝耶誕老人(含衣、褲、帽、鬍子)，或是穿著耶誕裙裝(含耶誕帽、耶誕裙)，就能享有免費入園的機會。