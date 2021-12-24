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生醫經貿跨國會談
本次論壇的重點在於強化台灣與各國的生技醫藥產品經貿合作，台灣醫藥廠商除了台灣市場的基本醫療需求外，國際經貿才是廠商醫藥實力的成果驗收，論壇中領銜醫療前鋒之歐美亞國家代表，分享各國醫藥產品需求、資金投資及經貿政策支持，皆希望建構一個進出口雙向經貿合作的渠道。另外亞太醫藥物流龍頭裕利公司周志鴻總裁分享「後疫情時代醫藥商貿服務供應鏈」，提供全球醫藥市場的機會與展望。匈牙利台北辦事處Mr. Ferenc Fasi以「智能優越競爭力」為講題， 強調匈牙利在生命科學與醫療技術生態圖的優勢，期待雙方的技術交流。醫藥工業技術發展中心身為台灣藥品研發技術領導者，介紹台灣醫藥品進出口貿易現況，未來協助廠商進行全球佈局。值得一提的，仁德醫專鍾佳穎董事長親自出席生醫經貿跨國會談，並由生技製藥經營管理科劉家祐主任帶領學生參加論壇，打開學生的國際視野。
資策會與工研院引領AI健康產業革命
台灣擁有優異的醫療體系及完整資通訊產業供應鏈，且生醫與科技人才齊備，行政院跨部會共同推動臺灣精準健康產業，鼓勵ICT產業投入精準健康產業，並與醫療器材廠商跨域合作並增加國際交流，資策會與工研院對精準健康產業業者的長期輔導功不可沒，資策會陳桂苓副主任分享「AI時代的健康產業革命」，AI精準健康產業是台灣的強項，再造MIT全球風潮。
安心醫藥聯盟 為民眾健康把關
「食在安心，藥求安全」為食品藥物管理署的施政使命，食品與醫藥品皆有法律規範遵循，有鑒於法律是道德的最低標準，2021年4月中華生技醫藥行業協會、醫藥界專家張耕豪律師與諭律國際企業諮詢管理顧問公司組成「安心醫藥聯盟」認證單位，共同為消費者品質來努力。王冠斌副理事長表示安心醫藥聯盟為業界自主發起的認證，適用於通路端（醫院、診所、藥局與長照機構）與製造供應端的生技醫藥廠商，聯盟三大宗旨為「產品安心、服務安心、場所安心」，受認證單位本身絕對不提供偽劣產品、應提供正確醫藥服務與專業諮詢、門市場所(醫藥通路端)/製造場所(製造供應端)應符合法律規範。本次通過認證名單如下: 裕利股份有限公司、友華生技醫藥股份有限公司、清大行股份有限公司、華新醫材股份有限公司、麗臺科技股份有限公司、維曙智能科技有限公司、博鑫醫電股份有限公司、崑洲實業股份有限公司、先勁資訊有限公司、癒善糧餐飲股份有限公司、青年生技股份有限公司、史賓賽智能生醫科技有限公司、秉宏國際事業有限公司、天母健康有限公司、益百利國際實業有限公司、台灣安亞生物科技股份有限公司、新資生醫藥生技股份有限公司、環球生活事業股份有限公司、美康健康事業股份有限公司、天承生活事業股份有限公司。
張耕豪律師表示安心醫藥聯盟宗旨符合醫藥法規與消費者權利，業者必須認同三大宗旨的理念，並由專家審核業者資格以及律師見證下，由認證單位頒發安心醫藥聯盟合格證書，以維護消費者利益與安全的角度出發，讓好的廠商能被看見。
（來源：社團法人中華生技醫藥行業協會 陳建州理事長）
資料來源：健康醫療網 南瀛生醫經貿論壇 引領醫藥產業無國界
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