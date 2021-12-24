我是廣告 請繼續往下閱讀
外貌看似普通的九人座廂型車，拉開車門，瞬間搖身一邊成為「行動防疫採檢車」。透明壓克力面板，上下四周緊實密封，採檢手套、酒精、採檢棒出入口、擴音器等設備一應俱全。由負責採檢的醫護團隊，在車內隔著密封的壓克力板，就能為民眾採檢，並以車內循環的方式，完全阻隔內與外，且檢體棒出入口特別設計雙層膜，確保內外不相通，阻隔暴露的機會。
花東地形距離遠 行動採檢更便利
感染管理控制室主任黃妙慧指出，花東的地形較為狹長，防疫旅館相距的位置都滿遠的，希望最短時間之內，做最大限度的採檢，而行動防疫採檢車的設計，可以避免在不同的防疫旅館間，採檢人員與器械的上、下車頻繁搬動外，採檢完了，採檢車就可以離開，不僅縮短作業時間，也可以保障負責開採檢車的司機、護理師以及醫師，不直接觸碰到採檢者的環境，整個過程是順暢又安全。
防疫設計很縝密 採檢更有效率
負責團隊設計實體化的工務室高專曾繁介說，選擇九人座廂型車是因為空間大小適合容納採檢團隊，也沿襲之前採檢隔板的做法，以塑膠材料、壓克力板來做隔離，車內外也裝上麥克風與喇叭，方便溝通，改裝材料都很容易取得，各家醫院都有能力可以製作採檢車。
醫務秘書李毅表示，行動防疫採檢車不僅移動方便，採檢的醫護團隊也不用一直更換防護裝備，不僅讓採檢作業更快速，還能減少接觸、保護醫護團隊，讓他們更放心，若是過年期間遇到大量採檢，對民眾及防疫旅館其實是很便利又快速。
資料來源：健康醫療網 因應春節返鄉人潮 花蓮慈濟出動「行動防疫採檢車」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊