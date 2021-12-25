高三生遇男神被追殺　2人日久生情「驚爆三角戀」

韓國BL古裝網路劇《染色》講述意外穿越到古代的高三男學生恩浩（朴晙喜 飾），遇到被追殺中的廢黜王世子李軒（劉賢宇 飾），與其護衛高錦（金泰正 飾），暫時回不去現代的恩浩，與王世子和護衛從一開始互不信任，到後來成為親密夥伴；首集開場不到一分鐘就出現男男接吻，下一刻竟發現是一場夢，劇情發展令觀眾奇心。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-25 07:30:00
男團A.C.E隊長朴晙喜首次接觸BL題材，談及接下《染色》的原因，起初收到邀約時，公司全權交給他決定，由於喜愛嘗試新事物，加上過往都詮釋不良角色，而「恩浩」非常純真、坦率，讓朴晙喜興起挑戰念頭。
劇中有浪漫三角關係的朴晙喜、劉賢宇、金泰正3人年齡相近，所以下戲後好感情依舊，平時靠群組聊天、約吃飯保持互動，劉賢宇透露朴晙喜常請吃牛肉，讓當事人苦笑表示：「因為孩子們，我的存款都快沒了！」沒想到劉賢宇露出幸福的微笑說：「以後會繼續使用哥哥的存款。」讓朴晙喜只能仰頭大笑。
三人談起印象最深刻的畫面，總是默默守護在王世子身邊的護衛金泰正，想起有一幕自己獨自守夜，轉頭卻看到朴晙喜與劉賢宇兩人在悠悠月色中散步，坦言真的被他們散發出的愛意打擊到，情緒相當複雜；對自己一往情深的王世子劉賢宇，則最難忘三人躺在一起的親暱場景；朴晙喜則是用「很可愛」來形容兩個弟弟的表現，像金泰正每次看到自己靠近王世子時，暗自流露在意的眼神模樣，還有對許多事物都生疏懵懂的王世子，從現代人的視角看來都很有意思。《染色》每週四、五中午12點於bilibili同步韓國獨家播出。